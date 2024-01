Águias em abundância: Aves de rapina contratadas pelo Open para afugentar as gaivotas problemáticas

Situada na costa leste da Escócia, St Andrews pode ser carinhosamente conhecida como a "casa do golfe", mas é uma residência partilhada por alguns companheiros de quarto altamente perturbadores: as gaivotas.

Enquanto os espectadores observam educadamente os sinais de silêncio colocados pelos comissários de bordo enquanto os jogadores dão as suas tacadas, as aves marinhas - que se aglomeram por cima da famosa tabela de classificação amarela no 18º buraco - fazem um barulho impressionante.

À medida que circulam à procura de comida, o receio de serem o infeliz local de aterragem dos seus dejectos é uma ansiedade constante, com vários funcionários e adeptos a caírem em desgraça.

No entanto, nos céus sobre a praça de alimentação e as bancadas próximas, não se vê uma única gaivota. Este é o resultado de um recrutamento muito bem feito pelos organizadores do evento: quatro aves de rapina.

Os adeptos que percorrerem o Old Course ao longo da semana habituar-se-ão a ver um par de falcões - um de dorso vermelho e um de Harris -, um bufo-real e uma águia-cobreira.

Baptizados de Enya, Nailer, Sage e Fearnley, respetivamente, os guardiões pousam nas luvas dos seus tratadores para afastar as gaivotas da zona de piquenique, bem como das bancadas do 1º e do 18º.

As aves são provenientes da falcoaria Elite - contratada para o evento - e o seu tratador, John, está de serviço à hora do almoço para a ronda inaugural de quinta-feira, depois de uma atividade de gaivotas em torno do primeiro tee durante a manhã.

"Sem nós aqui, as gaivotas estariam literalmente a bombardear as pessoas para lhes roubar a comida", disse John à CNN Sport.

Como as gaivotas não são uma cozinha típica das quatro aves de rapina, não voam à volta do campo e, em vez disso, sentam-se calmamente na luva do seu tratador durante o tempo em que este as observa, sendo a sua presença suficiente para afastar os visitantes indesejados.

O golfe não é o único desporto a recorrer à ajuda de aves de rapina em eventos. Em Wimbledon, Rufus, o falcão, é desde há muito um herói do ténis local pelos seus esforços no All England Tennis Club.

As maiores implosões do Open

Ao manter os courts livres de pombos - cujas bicadas nas sementes de relva podem interromper o jogo no Grand Slam do ténis - Rufus tornou-se uma espécie de herói local no sudoeste de Londres, com um superfã a vestir-se de falcão para os campeonatos de 2017.

Se os organizadores do Open quiserem realmente melhorar o seu jogo, há rumores de que há um Tigre na cidade esta semana que pode assustar tanto os golfistas como as gaivotas.

