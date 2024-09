- Água usada para eliminar a gordura: incêndio na cozinha em Wuppertal

Dois indivíduos em Wuppertal enfrentaram um incêndio de gordura em sua cozinha, resultando em ferimentos. Um sofreu ferimentos graves, enquanto o outro lidou com ferimentos leves, de acordo com as autoridades. Uma panela de gordura quente iniciou um incêndio por volta da madrugada de quarta-feira. Quando esses dois indivíduos decidiram lutar contra o fogo usando água, eles supostamente desencadearam uma perigosa reação em cadeia. Os corajosos bombeiros finalmente conseguiram sufocar o incêndio na cozinha.

Apesar de sua intenção de apagar o fogo com água, o uso de água no incêndio de gordura pode ter piorado a situação devido à presença de gorduras e óleos. O departamento de bombeiros encontrou dificuldades em controlar o incêndio devido à extensa participação de gorduras e óleos no incêndio da cozinha.

