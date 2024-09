- Agricultura cooperativa <unk> uma colaboração harmoniosa que conduz a uma maior variedade no campo

Em um campo próximo a Osnabrück, Belm, Odette Weedon é encontrada de joelhos, segurando um grão de trigo e um pódio de ervilhas. Essas duas culturas, trigo de verão e ervilhas, prosperam lado a lado e estão previstas para a colheita simultânea. Essa prática, chamada de cultivo misto, é popular na agricultura orgânica, onde várias plantas crescem ao mesmo tempo, proporcionando vantagens como resistência aprimorada a condições climáticas adversas, supressão do crescimento de plantas indesejadas e melhor utilização de nutrientes no solo. Também promove a biodiversidade. Apesar de oferecer essas vantagens, desafios surgem durante a colheita, especialmente quando se trata de colher culturas mistas como grãos e ervilhas, que são principalmente utilizadas como ração animal.

De acordo com Weedon, uma cientista da Universidade de Kassel, especializada em Ciências Agrícolas Ecológicas, o cultivo misto se torna cada vez mais significativo diante dos desafios da mudança climática. Apesar dos benefícios, os agricultores orgânicos muitas vezes são desencorajados devido à escassez de compradores e usos para a colheita.

O projeto "Vorwerts" busca abordar essa questão, colaborando com oito parceiros regionais, incluindo agricultores, moinhos e padarias. O objetivo é descobrir usos alternativos para culturas mistas, com foco especial em melhorar a qualidade do trigo para padaria em conjunto com as ervilhas. O desafio está em separar as ervilhas do trigo, já que pequenos pedaços partidos de ervilha se assemelham a grãos. Embora tecnicamente alcançável, o processo de refinamento aumenta o custo da farinha, tornando-a menos rentável para padarias.

O projeto atualmente trabalha com moinhos e padarias, realizando testes no trigo para padaria. Os resultados indicam que uma quantidade de ervilha inferior a cinco por cento é crucial para manter o sabor e a textura desejáveis. Apenas padarias artesanais estão envolvidas, como observado por Weedon, que acrescenta que é necessário mais provas de eficiência e ausência de efeitos negativos no conteúdo de ervilha. A vantagem potencial seria uma maior capacidade de reter umidade em produtos assados, assegurando maior frescor.

Os agricultores convencionais mostram pouco interesse pelo cultivo misto, diz Henning Niemann do Centro de Competência de Agricultura Orgânica da Baixa Saxônia. Em contrapartida, a agricultura orgânica oferece vantagens mais visíveis devido à sua dependência de métodos naturais para controle de pragas e disponibilidade de nutrientes.

De acordo com a Câmara de Agricultura da Baixa Saxônia, 2.474 hectares foram destinados ao cultivo misto sob promoção agrícola no ano passado. Variedades puras são mais atraentes na agricultura de alto desempenho, como salientado por Silke Breustedt-Muschalla da Landvolk Baixa Saxônia. No entanto, ela reconhece o enfoque intensivo em trabalho do cultivo misto na separação de duas culturas, que limita sua relevância geral como uma escolha principal de cultura.

À medida que aprofundamos nosso conhecimento e compreensão do cultivo misto, continuamos a descobrir seus potenciais benefícios e limitações, pavimentando o caminho para um futuro agrícola mais sustentável e ecologicamente correto.

Apesar dos desafios em separar trigo e ervilhas durante a colheita, inovações como o Projeto "Vorwerts" estão explorando maneiras de utilizar ervilhas no trigo para padaria, potencialmente aprimorando a retenção de umidade e a frescura do produto.

