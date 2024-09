Agricultores afegãos em dificuldades, segundo uma análise, devido à proibição imposta à produção de ópio

O crackdown do Estado Islâmico no cultivo de drogas no Afeganistão está a causar dificuldades financeiras sérias para milhões de pessoas no país, segundo um relatório do Crisis Group. Este relatório prevê um futuro incerto para a proibição de drogas, sugerindo que ela pode falhar devido a dificuldades económicas. Embora os Talibã estejam determinados a implementar a proibição, eles podem lutar sob a pressão de dificuldades financeiras, segundo o relatório.

Desde que os Talibã introduziram a proibição em 2022, como relatado pela ONU desde novembro do ano passado, a cultura de ópio diminuiu em 95%. As ações do Estado Islâmico incluem a prisão de usuários de drogas, a destruição de cultivos e o fechamento de locais onde as drogas são vendidas, de acordo com o Crisis Group.

No entanto, a proibição de drogas está a exacerbar as crises financeiras nas áreas rurais, que já lutam contra dificuldades económicas severas e mudanças climáticas.

A cultura de papoila é particularmente lucrativa no país assolado pela guerra e pela pobreza, proporcionando uma fonte de sobrevivência para muitos agricultores. Mulheres, que têm poucas oportunidades de emprego fora da agricultura sob o Estado Islâmico, são as mais afetadas, segundo o relatório.

Sem assistência internacional, o Afeganistão não tem recursos para desenvolver métodos agrícolas alternativos e criar oportunidades de emprego em outros setores, de acordo com a análise do Crisis Group. Enquanto isso, é sugerido que os Talibã considerem uma proibição gradual da cultura de papoila, tendo em conta os agricultores mais pobres.

"Enquanto a população afegã não tiver fontes de renda alternativas, o risco de deslocamento significativo e aumento da imigração permanecerá alto", enfatiza o analista do Crisis Group, Ibraheem Bahiss.

Devido à proibição de ópio dos Talibã, que foi imposta em 2022 e reduziu a cultura de ópio em 95%, como relatado pela ONU, as áreas rurais do Afeganistão enfrentam novas crises financeiras. A falta de ajuda internacional e métodos agrícolas alternativos, como sugerido pelo Crisis Group, pode levar a uma reconsideração da proibição gradual do ópio, tendo em conta os desafios económicos enfrentados pelos agricultores mais pobres.

Leia também: