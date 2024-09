Agressão sexual ilegal e cativeiro: prisão severa para Life Coach

Um indivíduo de 38 anos, baseado no sul da Alemanha, se passou por "coach de vida" e se concentrou principalmente em ajudar mulheres. No entanto, sua intenção verdadeira era exercer domínio e assediar sexualmente essas mulheres. As autoridades confirmaram pelo menos sete incidentes desse comportamento. Além disso, esse indivíduo foi acusado de abuso físico contra outros, incluindo seu próprio filho. Como resultado, eles estão enfrentando uma pena de prisão prolongada.

Esse coach de vida autodenominado foi condenado a uma pena de prisão de onze anos e seis meses por sequestro, lesões corporais graves e estupro. Seu irmão também foi condenado por cumplicidade desses crimes e recebeu uma pena de três anos de prisão. Os procedimentos foram realizados principalmente a portas fechadas, com exclusão do público, exceto pela declaração do veredicto.

Devido ao uso excessivo de drogas, o principal suspeito foi considerado não apto a ser julgado antes de sua prisão em outubro de 2022 e, portanto, não foi acusado pelos crimes cometidos imediatamente antes. O veredicto final ainda não foi proferido.

De acordo com o juiz Michael Haas, esse indivíduo realizava seminários online e de desenvolvimento pessoal em sua casa, se promovendo como coach de vida, embora não tivesse treinamento profissional e tenha ganhado popularidade.

Juiz: Coach Misógino que Alvo Mulheres

O juiz Haas descreveu o comportamento do réu como "misógino". A partir de 2019, esse indivíduo explorou suas ofertas de coaching em Walldürn para desestabilizar mulheres. Entre então e sua prisão em outubro de 2022, ele supostamente agrediu sete mulheres, três das quais foram mantidas como reféns. Duas outras mulheres, sua criança e três homens também foram supostamente agredidos fisicamente. No total, há 13 vítimas. O irmão de 25 anos do réu é acusado de apoiar essas ações e até mesmo de estuprar mulheres.

Em outubro de 2022, uma vítima conseguiu fazer uma ligação de emergência, o que levou à apreensão dos suspeitos. O réu principal foi inicialmente internado em uma instituição psiquiátrica, mas tem sido mantido em prisão preventiva desde maio de 2023.

No início do julgamento, que começou em fevereiro, os co-queixosos, incluindo o cônjuge do réu, bem como a procuradoria, solicitaram a exclusão do público devido a informações sensíveis e pessoais sobre a vida dos co-queixosos. O pedido foi concedido pelo tribunal.

Originalmente, os irmãos deveriam ser julgados separadamente, mas, após uma decisão do Tribunal Regional de Karlsruhe, os casos contra ambos foram unificados em um único julgamento. A acusação tinha várias centenas de páginas e o julgamento em si durou mais de 27 dias, com 30 testemunhas e 11 testemunhas especialistas ouvidas.

Alexander Brungs, membro do conselho da Associação Alemã de Coaching, escreveu um artigo para a revista de negócios "Business Punk" estimando que havia mais de 50.000 coaches na Alemanha na época, apenas cerca de um quarto dos quais tinha qualificações reconhecidas. "O resto são muitas vezes charlatães", afirmou. Para proteger os clientes, Brungs sugere procurar um coach que seja membro de uma associação profissional, o que garante "um certo nível de qualidade".

As ações do réu em relação às mulheres, incluindo a agressão física e o assédio sexual, são classificadas como estupro. O irmão de 25 anos do réu também é acusado de estupro.

