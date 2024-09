Agradeço a iniciativa de Lindner em ligar o FDP e online.

Hubertus Heil, Ministro do Trabalho, fala sobre sua reforma da pensão no Bundestag. O FDP não está interessado em apoiar esse projeto, então Heil faz um agradecimento a Christian Lindner, líder do FDP que ajudou a moldar a lei. Olaf Scholz, o Chanceler, quer apressar a votação.

O governo visa manter um nível de pensão estável com essa reforma da pensão, de acordo com Heil. Ele explica que as pensões devem acompanhar o crescimento salarial no futuro.

Inicialmente, o FDP tinha declarado que não apoiaria o projeto como estava. Heil contornou isso, destacando que Lindner, líder do FDP e Ministro das Finanças, colaborou com o Ministério do Trabalho para redigir e propor o projeto de lei.

Johannes Vogel, líder do FDP no parlamento, deu a entender que eles podem não aprovar a lei se a taxa de contribuição para a seguridade social aumentar demais. Vogel destacou que o aumento seria maior do que sob a lei atual devido à reforma.

O projeto foi discutido no Bundestag pela primeira vez. Ainda não foi definido uma data final para a adoção. Scholz lembrou a todos, "Temos um acordo de que o pacote de pensões II será aprovado no parlamento e adotado antes do orçamento de 2025 em novembro."

O segundo pacote de pensões da coalizão do semáforo, introduzido no final de maio, inclui uma garantia de que o nível da pensão não cairá abaixo de 48% de um salário médio até 2039. Também introduz uma pensão de equity, solicitada pelo FDP, muitas vezes referida como "capital de geração". Espera-se que isso alivie a carga da seguridade social a partir da metade da década de 2030 através de retornos de um fundo principalmente financiado por empréstimos.

Devido à garantia, as contribuições dos empregadores e empregados aumentarão mais do que sob a lei atual. No entanto, os retornos do "capital de geração" são esperados para frear o aumento das contribuições.

Apesar disso, Heil reconheceu o papel de Lindner na moldagem da reforma da pensão.

