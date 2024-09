Agradecimento expresso pelo instrutor ferido na Escola Secundária Apalachee para com colegas e alunos que desempenharam um papel crucial no seu resgate.

"Quero dar um destaque those who bravely stepped up amidst the chaos, havin' the guts to protect me," Dave Phenix, o professor de matemática, escreveu no seu Facebook. Dois estudantes e dois educadores perderam suas vidas no tiroteio.

Phenix ficou ferido no pé e no quadril quando investigou a origem dos estrondos que interromperam sua aula de geometria em 4 de setembro, como informaram os estudantes que testemunharam.

Phenix caiu no chão após ser atingido, mas conseguiu fechar a porta primeiro, contou Hazel Biondi à CNN.

A mãe de Hazel, Nicole Biondi, compartilhou como a ação de Phenix salvou várias vidas. "Se o Sr. Phenix não tivesse selado aquele quarto..." ela disse, quase desabando. Em uma publicação emocionante no Facebook, ela agradeceu a ele pela segurança de sua filha, "Ele salvou meu bebê. Ele salvou meu mundo."

"Descrever os últimos dias é impossível. As vistas, sons e sentimentos são indescritíveis e ficarão comigo para sempre, levando semanas, meses ou até anos para entender", Phenix postou no domingo. "Do ódio ao luto à tristeza à gratidão a uma estranha espécie de apreciação por ter sobrevivido a esse dia horrível, processar por que 4 de setembro aconteceu será uma longa e complicada jornada, provavelmente uma que eu nunca entenderei completamente."

Phenix expressou profunda simpatia pelas famílias das vítimas, bem como agradecimento pelo "apoio, encorajamento, amor e compaixão" que recebeu de amigos e conhecidos durante sua estadia no hospital.

"Fui incrivelmente afortunado que os tiros que perfuraram meu lado e pé milagrosamente evitaram todos os ligamentos, tendões, ossos e órgãos essenciais. Um pequeno desvio para a esquerda ou para a direita, e as coisas poderiam ter sido muito piores", disse Phenix.

Ele reconheceu especificamente Valerie Lancaster, sua co-professora, que enfaixou seu ferimento enquanto também mantinha a turma caótica de 23 estudantes sob controle.

"À Valerie Lancaster, a professora de matemática que parou fisicamente meu sangramento e, sozinha, acalmou uma sala cheia de adolescentes histéricos", escreveu Phenix.

Lancaster foi ajudada por dois meninos de 14 anos que continuaram a estabilizar o ferimento de Phenix até a chegada de ajuda.

"Àqueles corajosos adolescentes que deram um passo à frente e pressionaram meu ferimento enquanto Valerie chamava por ajuda. Vocês dois são indivíduos notáveis com minha admiração eterna", disse Phenix.

Ele agradeceu aos primeiros responders, incluindo médicos e forças de segurança, e elogiou a equipe médica do hospital, que ele atribuiu a "serviço, compaixão e abnegação".

Como marido e pai, Phenix agradeceu à sua família, que mostrou amor e apoio inabaláveis durante esse momento difícil.

Ele elogiou suas filhas, reconhecendo a ansiedade que devem ter sentido quando ele foi ferido.

Phenix referiu-se carinhosamente à sua esposa Leesa como sua "rocha", dizendo: "Realmente não sei como eu Would make it through this without you by my side".

Katie, que compartilhou atualizações sobre a recuperação de seu pai no Facebook, revelou que suas primeiras palavras após a cirurgia foram: "Todos os outros estão bem?"

David Phenix concluiu sua publicação expressando sua gratidão pelo apoio que ele e sua família receberam após a tragédia.

"Não haverá palavras suficientes para expressar nossa gratidão ou agradecimentos por todo o amor e ajuda que recebemos. Estamos absolutamente humildes e sobrecarregados por cada ato de bondade estendido a nós", escreveu Phenix. "Para mim, será uma longa jornada de volta a algum nível de normalidade, tanto fisicamente quanto mentalmente".

