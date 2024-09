- Agora, o jovem Elia está a frequentar aulas em sala de aula.

Sila Sahin-Radlinger, de 38 anos, dá uma espiada em seu estilo de vida familiar através do Instagram. Ela legendou uma foto, com ela mesma, o marido contente Samuel Sahin-Radlinger (31) e seu brilhante filho Elija, "Primeiro dia de escola para nosso grande garoto Elija!" Ela acrescentou à imagem, "Uma nova página se abre agora". Sila e Samuel se casaram em 2016 e receberam seus dois filhos em 2018 e 2019. Samuel também compartilhou a foto, desta vez em tons de cinza, em seu Instagram. Ele a acompanhou com um emoji de coração e a hashtag #momentodeorgulho. Sila também adicionou as hashtags #orgulhosa #orgulhoso #criancadacolegio à sua postagem. A família também postou outras fotos e um clipe, mostrando sua jornada até a escola. Elija, vestindo sua nova roupa escolar, carregava sua mochila com facilidade.

Família Alegre

Apesar de Samuel continuar sua carreira no futebol no "FK Austria Wien", sua vida familiar é sua maior paixão. Recentemente, Sila compartilhou sua jornada na Alemanha, onde estava interpretando Ribanna, a filha do chefe, nas peças de Karl-May em Bad Segeberg, em que já havia participado em 2017. Compartilhando sua empolgação, ela escreveu: "Espero ter despertado sua curiosidade sobre a peça e que você queira nos ver em 'Winnetou II - Ribanna e Velho Firehand!' Estou ansiosa para receber cada convidado. As apresentações terminam em 8 de setembro, todas as quintas-feiras a sábado, com dois espetáculos diários."

Voltando ao assunto, Sila e sua família moram, segundo o "Heute.at", em uma vila de vinhedos perto de Viena. Continuando seu trabalho, ela parece gerenciar sua agenda lotada enquanto prioriza sua família. Seu pequeno ninho, entre as vinhas, prova ser o lugar ideal para a atriz descansar e se rejuvenescer depois de seus dias ocupados.

As crianças, Elija e seu irmão mais novo, muitas vezes acompanham Sila e Samuel em suas aventuras, Adding alegria a seus passeios em família. Quando Elija começou a escola, a família compartilhou sua empolgação nas redes sociais, usando várias hashtags cheias de amor.

