- Agentes secretos da lei conseguiram deter a operação da casa de prostituição ilícita do Pasha.

A agência de aplicação da lei tomou rapidamente o controle do popular clube de strip "Pascha" em Colônia devido a uma investigação em andamento sobre supostas atividades de tráfico humano. Esta medida foi tomada como uma medida cautelar como parte do processo de investigação, de acordo com um representante do escritório do promotor público em Düsseldorf. Apesar da apreensão, o estabelecimento pode continuar a operar como um bordel de entrada, como relatado anteriormente pelo jornal "Bild".

As autoridades apreenderam a propriedade inteira, incluindo o famoso prédio rosa de onze andares, há aproximadamente um mês, explicou o representante, com a intenção de evitar qualquer potencial transferência de ativos. Os proprietários agora estão proibidos de vender o prédio distintivo. O representante não forneceu informações adicionais sobre o fundo da investigação.

A investigação sobre a suposta rede de tráfico humano vem sendo realizada há vários meses, envolvendo a concessão de permisos de residência alemães em grande escala para indivíduos abastados da China e do Oman. Em abril, foram realizadas buscas em casas em oito diferentes estados federais, e dois advogados locais são suspeitos de terem um papel de liderança nessas atividades. Também está sendo investigada a propina a funcionários públicos.

Após um período de instabilidade financeira, o famoso "Pascha" foi adquirido por uma empresa em 2021. Fontes da mídia sugerem que um investidor chinês é responsável pela compra.

