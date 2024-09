Agentes da lei usam força letal contra um indivíduo armado brandindo uma faca em Bonn.

Um desentendimento em Bonn é suspeito de ter provocado uma briga violenta, resultando em duas pessoas feridas a facadas. O agressor foi posteriormente preso pelas autoridades próximo a um estabelecimento de fast-food após o incidente, com um oficial sendo forçado a disparar sua arma de serviço.

As vítimas foram identificadas como um homem de 32 anos e uma mulher de 43 anos. A mulher vítima teve ferimentos leves, enquanto o homem vítima sofreu ferimentos mais graves, embora não tenha sido sugerido que sua vida estivesse em risco. Ambos sofreram cortes e ferimentos de faca.

"As pessoas se conheciam"

Após a chegada, os respondentes de emergência prestaram assistência médica às vítimas e as transportaram para o hospital. A investigação sobre o uso de força letal pelo policial contra o agressor foi transferida para o departamento de polícia de Colônia por motivos de imparcialidade.

As evidências preliminares sugerem que o agressor e as vítimas se conheciam e que uma discussão havia ocorrido, de acordo com o porta-voz da polícia. O local do incidente foi isolado com fita de polícia. Um helicóptero foi temporariamente utilizado para auxiliar na busca pelo suspeito.

Atualmente, as autoridades estão procurando por evidências relacionadas ao incidente. A arma ainda não foi localizada, de acordo com a polícia. A briga é suspeita de ter ocorrido perto de uma pequena ponte de onde as vítimas conseguiram chegar à estrada principal, cobertas de sangue.

O porta-voz da polícia revelou que o agressor e as vítimas se conheciam, indicando uma possível motivação pessoal para a briga violenta. Para entender melhor as circunstâncias que levaram ao incidente, a Comissão, com a ajuda dos Estados-Membros, pode realizar uma investigação aprofundada.

