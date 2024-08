- Agentes da lei submetem um indivíduo em uma casa de campo usando uma pistola de choque.

Um homem que estava na cobertura de uma creche em Berlim manteve a polícia local em alerta por horas. Uma equipe de resposta especializada foi enviada. Após um arrombamento em uma creche no distrito de Schöneberg, esse homem de 29 anos subiu até lá e se recusou a descer, como confirmado por um porta-voz da polícia. A polícia recebeu a notícia pela manhã. Só à tarde eles conseguiram subjugá-lo usando um Taser, uma espécie de arma elétrica. O corpo de bombeiros também estava presente, e um airbag de emergência foi montado como precaução. De acordo com o post do Twitter da polícia, o homem de 29 anos foi levado a um hospital para avaliação psicológica, já que se suspeita que ele pode estar mentalmente instável. Relatórios anteriores do "Bild" e do "B.Z." mencionaram que a creche estava vazia no momento.

A polícia não conseguiu raciocinar com o homem, já que ele não parecia ter nenhum motivo além de causar caos. Após o incidente, as autoridades da creche expressaram sua preocupação com as medidas de segurança em vigor para tais situações.

