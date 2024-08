- Agentes da lei se envolvem em tiroteios contra supostos agressores em Recklinghausen.

Em Recklinghausen, um suspeito, supostamente portando uma faca, encontrou seu fim nas mãos das autoridades durante um confronto dramático. Informações preliminares indicaram que um indivíduo de 33 anos estava causando tumulto em um edifício residencial à noite, de acordo com os relatórios da polícia de Dortmund. "Foi relatado que ele estava com uma faca", disseram testemunhas oculares. Ao chegarem, os oficiais se encontraram em uma situação perigosa. "Isso levou ao confronto do homem de 33 anos com força letal." Seus ferimentos provaram ser fatais.

Um representante do departamento de polícia de Dortmund afirmou que ainda não podia confirmar a identidade dos oficiais envolvidos e aqueles que dispararam suas armas. A Equipe de Homicídios de Dortmund assumiu a investigação devido a preocupações com a imparcialidade.

Não muito tempo atrás, outro suspeito, possivelmente armado com facas, foi abatido por tiros da polícia em Moers, localizada ao longo do Baixo Reno.

A investigação do incidente em Moers revelou que o suspeito estava de fato portando facas quando foi apreendido usando armas de fogo pela polícia. Em seguida, em um incidente separado, houve pedidos para que a cidade de Recklinghausen revisasse o uso de armas de fogo pelas autoridades após o encontro fatal com o suspeito que tinha uma faca.

