- Agentes da lei localizaram um indivíduo procurado por mandado de prisão durante um confronto.

Em Betzdorf, localizada no distrito de Altenkirchen, uma confusão entre duas pessoas chamou a atenção da polícia local. Uma discussão acalorada entre um homem de 26 anos e outro de 40 anos dentro de uma casa levou um vizinho preocupado a ligar para a polícia. Ao chegarem, os oficiais descobriram que o homem de 40 anos estava sendo procurado pelas autoridades e o prenderam.

A noite de sexta-feira no Rhineland-Palatinate não foi tranquila. Em Ludwigshafen, vários homens se meteram em apuros por supostamente terem se envolvido em comportamento violento. Um homem de 40 anos foi relatadamente atacado por um grupo de quatro adolescentes, com idades entre 16 e 20 anos, durante uma discussão, resultando em ferimentos leves. A vítima tinha uma faca de cozinha escondida na bolsa, mas outro homem conseguiu tirá-la antes que alguém se machucasse. Os suspeitos, alguns dos quais estavam sob o efeito de álcool, foram posteriormente presos pela polícia.

A noite deu outra reviravolta repentina em uma feira próxima em Lambsheim. Um homem de 34 anos supostamente atingiu um de 19 anos com um copo de vinho e socou repetidamente um de 20 anos, deixando ambas as vítimas com ferimentos leves, de acordo com o relatório da polícia.

Os oficiais descobriram que o homem de 34 anos envolvido no incidente da feira tinha um mandado de prisão em aberto. O homem de 34 anos foi imediatamente entregue às autoridades para cumprir o mandado.

