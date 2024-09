Agentes da lei intervem contra um atacante armado armado com facas em Bonn usando balas.

Em Bonn, uma discussão entre dois conhecidos escalou para um ataque a faca violento, deixando ambas as partes feridas. O agressor, foragido, foi finalmente apreendido pelas autoridades perto de um restaurante rápido. A intervenção foi necessária, já que um oficial teve que disparar sua arma, resultando em ferimentos graves no agressor, de acordo com um comunicado oficial.

As vítimas feridas foram identificadas como um homem de 32 anos e uma mulher de 43 anos. Enquanto a mulher sofreu ferimentos leves, o homem foi mais gravemente ferido, embora não de forma crítica. Ambos receberam tratamento médico no hospital local. O suspeito preso também recebeu atenção médica na mesma instalação. Para manter a imparcialidade, a investigação do tiroteio está sendo supervisionada pela polícia de Colônia.

Inicialmente, parece que as partes envolvidas eram bem conhecidas e tiveram uma discussão acalorada antes do incidente. Como resultado, a área ao redor do local do crime foi isolada e um helicóptero foi usado por um breve período para ajudar na caça ao suspeito.

A polícia está diligentemente reunindo provas para desvendar os detalhes do incidente. Infelizmente, a arma usada no ataque ainda não foi localizada. De acordo com os relatórios, a briga ocorreu debaixo de uma pequena ponte, de onde as vítimas conseguiram subir para a rodovia principal.

A polícia está investigando se os ataques a faca foram premeditados, dada a discussão acalorada que ocorreu antes. Apesar da cena caótica, não há outros indivíduos relatados como afetados pelos ataques a faca.

