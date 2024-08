- Agentes da lei foram atacados por dois indivíduos.

Dois indivíduos são suspeitos de causar sérios danos a dois oficiais de lei em Bad Schönborn, localizados no Kreis Karlsruhe. Os oficiais foram chamados à área ao entardecer de uma quinta-feira devido a uma discussão entre quatro familiares, como anunciou um porta-voz da autoridade. Ao tentar documentar os detalhes de um homem de 32 anos, um homem de 40 anos supostamente agiu de forma agressiva contra os oficiais. Os oficiais supostamente usaram as mãos para empurrar o homem agitado. Em seguida, é alegado que tanto o homem de 32 anos quanto o de 40 anos atacaram fisicamente os oficiais. Com a ajuda de oficiais de polícia adicionais, os suspeitos foram finalmente colocados sob controle.

Os detalhes específicos em torno da disputa familiar permanecem envoltos em mistério. Os oficiais foram levados a um hospital para tratamento. Os dois detidos agora estão sendo acusados de agressão e obstrução da lei.

A investigação sobre o incidente revelou que a disputa familiar era, na verdade, sobre uma questão de propriedade compartilhada, que é considerada uma questão 'outra' contenciosa entre familiares. Apesar de serem colocados em celas separadas, os dois suspeitos continuaram a exibir comportamento hostil em relação às autoridades prisionais, apresentando mais desafios.

