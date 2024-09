Agentes da lei estão a examinar as ameaças num local de votação.

12:15 Correctiv Avisa sobre a Recirculação de Informação Não Verificada

A rede de pesquisa Correctiv está alertando sobre a recirculação de uma notícia não verificada que sugere que marcar a cédula de votação impede fraudes eleitorais. No entanto, a autoridade federal de votação admitiu ao Correctiv que os eleitores não devem assinar a cédula de votação. Assinar a cédula de votação viola a confidencialidade do voto, tornando a cédula de votação inteira inválida.

11:51 Voigt Espera por "Relações de Maioria Estáveis"

O candidato à liderança da CDU na Turíngia, Mario Voigt, já votou. Ele deseja que "muitos turíngios, homens e mulheres, compareçam às urnas e exerçam seu direito de influenciar o futuro do país" em seu local de votação em Jena. Voigt também expressa esperança por "relações de maioria estáveis" que facilitem o progresso do estado.

11:25 Sonneberg Relata Aumento Dramático de Atos de Direita

Sonneberg é o primeiro distrito da Alemanha administrado por um político do AfD. Desde então, ativistas relatam ter sido submetidos a ameaças constantes, o que levou muitos a desistir de suas atividades. Além disso, foi relatado que a frequência de ataques de direita aumentou exponencialmente em um ano. Especialistas associam esse aumento à administração do AfD no distrito.

10:57 Kretschmer Fala na Seção de Votação

O primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, considera esta eleição como "provavelmente a mais importante em 34 anos". Em seu local de votação em Dresden, ele agradece a muitas pessoas que votaram de forma diferente no passado, mas agora optaram pelo "poder dominante no centro burguês", ou seja, a União Saxã. "Essa tendência nos ajudará a formar um governo que sirva esta região", acrescenta Kretschmer. As últimas pesquisas mostram seu CDU empatado com o AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "não é uma concorrente"

O primeiro-ministro do estado da Turíngia, Bodo Ramelow, vê o dia da eleição como "uma festa da democracia" - apesar da possibilidade de não ser reeleito. Em uma entrevista à ntv, o político do partido da Esquerda afirma que não apoia um governo de minoria e questiona a capacidade do BSW.

09:59 "Sensibilidade Histórica Distorcida" - Historiador Irritado com a Data da EleiçãoO historiador Peter Oliver Loew critica a data da eleição para as eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia no 85º aniversário da invasão da Alemanha na Polônia em 1939. "Quem pensou que esta era uma data adequada para eleições tinha uma sensibilidade histórica distorcida", disse Loew, diretor do Instituto Germano-Polonês, ao Redaktionsnetz Deutschland (RND). Referindo-se ao AfD, classificado como "extremista de direita confirmado" pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, Loew argumenta que "isso pode levar a conotações infelizes, especialmente se, em Dresden e Erfurt, uma partido vencer cuja ligação com o período nazista é qualquer coisa menos clara".

09:30 "Eleição Crucial": Todos os Dados para a Eleição do Estado da SaxôniaAproximadamente 3,3 milhões de eleitores na Saxônia têm a chance hoje de escolher o grupo que guiará o parlamento estadual de Dresden no futuro. O CDU pode perder seu status de força mais forte na Saxônia pela primeira vez desde 1990. O primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, descreve a eleição como "decisiva". "Trata-se de tudo".

09:05 Kretschmer Acusa a Coligação de Trânsito de "Maneiras Desesperadas Antes da Eleição"Hoje é dia de eleição na Saxônia, e o veredicto é: Michael Kretschmer, o primeiro-ministro, continuará a série de vitórias do CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, ele discute sua posição sobre a controvérsia dos refugiados, a coligação de trânsito e a guerra na Ucrânia.

08:46 Todos os Dados para a Eleição na TuríngiaChega o dia da decisão: No coração da Alemanha, a pergunta é quem governará o estado federal com seus aproximadamente 2,1 milhões de habitantes pelos próximos cinco anos. O AfD, liderado pelo candidato principal Björn Höcke, sairá como a força mais forte na Turíngia?

08:24 Potencial Ameaça à Democracia através da Expansão do AfDAs pesquisas sugerem que o AfD vai ampliar significativamente sua base nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Isso é preocupante para as instituições democráticas, já que um grupo de pesquisa enfatizou. Porque o estado de direito é menos robusto do que a maioria acredita.

08:00 Seções de Votação Abertas na Turíngia e na SaxôniaHoje são eleitas novas assembleias estaduais na Turíngia e na Saxônia. Nas pesquisas, o AfD tem uma vantagem significativa na Turíngia. Na Saxônia, o CDU do primeiro-ministro Michael Kretschmer e o AfD estão em uma competição acirrada. As previsões são esperadas com o fechamento das seções de votação às 18h. As eleições nos dois estados federais do leste da Alemanha também são um teste para a coalizão de trânsito em Berlim.

No governo da atual aliança vermelho-vermelho-verde, liderada pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow (Esquerda), na Turíngia, as pesquisas indicam falta de maioria. Uma configuração pós-eleitoral possível envolveria a CDU, ao lado do grupo de Sahra Wagenknecht (BSW) e do SPD. Quanto à Saxônia, é incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes ainda manterá maioria. Kretschmer não descarta uma ligação com a BSW. O Esquerda na Saxônia corre o risco de ser expulso do parlamento. Um destino semelhante ameaça os Verdes e o FDP na Turíngia.

