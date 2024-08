- Agentes da lei encontram um indivíduo ferido após uma briga física em Dorsten.

À noite, as autoridades encontraram um indivíduo ferido em Dorsten. Uma discussão verbal precedeu o incidente, como confirmado por um representante da polícia. Suspeita-se que uma lâmina esteve envolvida nas confusões. Inicialmente, era incerto quem participou da discussão. Além disso, as autoridades não divulgaram informações iniciais sobre a gravidade dos ferimentos, o local exato onde a pessoa foi encontrada ou as identidades dos envolvidos. A investigação continua.

O representante da polícia confirmou que uma discussão verbal levou ao incidente, e as autoridades agora estão gerindo a situação, envolvendo o departamento de polícia.

Leia também: