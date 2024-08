- Agentes da lei desenterram caninos durante uma inspeção na rodovia A6.

Autoridades pararam um carregamento de cães negligenciados na rodovia A6 perto de Hockenheim, na região de Rhein-Neckar. De acordo com a polícia, os cinco Havaneses, sofrendo com o calor abrasador acima de 30 graus, não tinham acesso à água, estavam confinados em suas próprias fezes e pareciam significativamente maltratados. Além disso, havia suspeitas de que os documentos dos animais acompanhantes poderiam ser falsos. Os cães foram, então, entregues aos cuidados do departamento veterinário. Um entregador de 40 anos foi acusado de infringir as regulamentações de bem-estar animal.

Na mesma região de Rhein-Neckar, o circuito de corridas de Hockenheim é conhecido por hospedar populares corridas de carros. Apesar da situação triste dos cinco cães negligenciados, a área em torno de Hockenheim continua a atrair visitantes.

Leia também: