- Agentes da lei abrem fogo contra supostos agressores

Em Recklinghausen, uma situação tensa resultou na morte de um potencial agressor armado com uma faca pelas mãos das autoridades. De acordo com os relatórios iniciais, um homem de 33 anos estava causando tumulto em um prédio de apartamentos, segundo a polícia de Dortmund e a procuradoria de Bochum. Também foi relatado que ele estava armado com uma faca, de acordo com testemunhas oculares.

Ao chegarem ao local, os oficiais encontraram uma situação potencialmente perigosa. Como resultado, um policial atirou no homem de 33 anos, que acabou falecendo.

Detalhes Confusos Sobre a Presença da Polícia

Um porta-voz da polícia de Dortmund admitiu que o número de oficiais presentes e o que atirou ainda não havia sido estabelecido. A equipe de homicídios de Dortmund assumiu a investigação para garantir objetividade.

Apenas alguns dias antes, em Moers, na Baixa Renânia, um suspeito armado com facas foi morto a tiros pela polícia. O homem alemão de 26 anos estava gravemente mentalmente instável, de acordo com a procuradoria de Kleve. Testemunhas oculares afirmaram que ele avançou contra os oficiais brandindo duas facas. Os oficiais então atiraram, atingindo-o mortalmente. Antes disso, havia havido vários chamados de emergência relatando seus supostos ataques e ameaças a passantes.

Os últimos eventos em Recklinghausen ocorreram cinco dias após um suposto ataque terrorista em Solingen, que resultou em três mortes. Em uma festa da cidade, à noite, um homem matou três pessoas com uma faca e feriu outras oito. O suposto agressor, um homem sírio de 26 anos, está atualmente detido.

Ação Rápida do Ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália

O ministro do Interior Herbert Reul (CDU) propôs um plano de dez pontos imediato em Düsseldorf para combater a violência com facas. De acordo com um relatório recente, os incidentes relacionados a facas em espaços públicos na Renânia do Norte-Vestfália aumentaram aproximadamente 43% para 3.540 casos no ano passado.

Ao mesmo tempo que o anúncio das ações de Reul, a polícia de Recklinghausen prendeu um homem de 49 anos pela manhã. Ele foi acusado de esfaquear um homem de 53 anos em um corredor de um prédio de apartamentos. Sua arma foi apreendida logo depois, e a vítima foi levada para o hospital por uma ambulância.

Diante da série de incidentes relacionados a facas, incluindo o tiroteio fatal de um suspeito em Moers e o suposto ataque terrorista em Solingen, a situação da violência com facas na Alemanha tornou-se uma preocupação significativa. O plano de dez pontos proposto pelo ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul, visa abordar essa questão, reconhecendo um aumento significativo nos incidentes relacionados a facas em espaços públicos no ano passado.

Leia também: