Agente da polícia do Ohio em licença administrativa depois de ter esmurrado um jogador de futebol da Universidade de Miami durante uma detenção

O estudante, identificado pela família como Devin Johnson, entrou no bar da Brick Street através de um portão de saída, empurrando uma funcionária no dia 18 de novembro, de acordo com uma publicação no Facebook da polícia de Oxford.

Quando o gerente do bar confrontou Johnson, este foi agredido, segundo a polícia. Johnson recusou-se então a sair do bar e ocorreu uma altercação no exterior do estabelecimento, segundo a publicação.

"Quando o agente chegou ao local, observou que o indivíduo estava a resistir e não conseguiu efetuar a detenção até que outros agentes pudessem ajudar a algemá-lo", acrescenta o comunicado.

A CNN contactou a polícia para obter o relatório do incidente e mais comentários.

Johnson, um defensive back de 20 anos dos Miami RedHawks, foi detido e acusado de resistência à prisão, agressão, invasão de propriedade e intoxicação de menores. Johnson declarou-se inocente das acusações, disse seu advogado à CNN. O seu caso foi marcado para julgamento em fevereiro, de acordo com os registos do tribunal.

Num vídeo de vigilância que circula nas redes sociais, Johnson pode ser visto no exterior do bar com várias outras pessoas. Johnson e um dos homens são vistos a lutar e Johnson é imobilizado no chão por pelo menos três pessoas antes da chegada da polícia.

Um agente chega ao local quando as pessoas têm Johnson no chão. O agente pode ser visto a tentar segurar Johnson no chão e parece dar-lhe três murros. Continuam a segurar Johnson no chão quando outro agente chega ao local. Ambos os agentes podem ser vistos a segurar à força a cabeça de Johnson, um deles puxando-o pelos cabelos a certa altura, antes de lhe colocarem algemas.

O advogado de Johnson, Ryan Agee, considerou o vídeo "profundamente perturbador" numa declaração ao Miami Student no início desta semana.

Numa declaração feita na quinta-feira à CNN, Agee disse: "Até à data, tem havido uma preocupante falta de comunicação por parte do Departamento de Polícia de Oxford e dos responsáveis pela investigação do uso da força. Dadas as declarações públicas do departamento após o incidente e a aparente omissão de pormenores críticos, acreditamos firmemente que uma investigação externa independente não só se justifica como é essencial para manter a confiança da comunidade e da família Johnson no processo de investigação".

Ao abordar o vídeo numa publicação no Facebook na segunda-feira, a polícia de Oxford disse que a sua investigação inicial "não incluía este ângulo de vídeo".

O agente envolvido no incidente, Matthew Blauvelt, está em licença administrativa remunerada durante a investigação, segundo o chefe da polícia de Oxford, John Jones. A CNN não conseguiu contactar Blauvelt para comentar o assunto.

Uma declaração da Universidade de Miami afirmava que tinha conhecimento do "vídeo perturbador" e que tinha entrado em contacto com o estudante. A universidade também "contactou a cidade de Oxford para saber mais sobre este incidente e para expressar as nossas profundas preocupações sobre o que aconteceu", afirmou.

O Presidente da Câmara, William Snavely, declarou à CNN: "Este é um acontecimento muito invulgar e infeliz para Oxford. É evidente que a cidade não tolera o uso excessivo da força. O agente envolvido foi colocado em licença administrativa e está a decorrer uma investigação completa. Pretendemos que essa investigação seja justa, transparente e concluída o mais rapidamente possível".

Quando contactado para comentar o incidente, um representante da Brick Street disse que não tinha um comentário neste momento.

Em um post no Instagram na terça-feira, o estabelecimento disse, em parte, "O vídeo é perturbador, especialmente para Devin e membros da família. Estamos gratos que Devin e nosso gerente de multidão não precisaram de atenção médica e que Devin foi liberado na delegacia de polícia logo após o incidente. No entanto, isso não altera o facto de esta parte do vídeo ser perturbadora e ter suscitado emoções."

"Aguardamos com expetativa a oportunidade de nos encontrarmos com Devin após o intervalo. Estas situações podem acontecer em segundos quando as emoções estão ao rubro e entram rapidamente em espiral. As pessoas boas podem ser apanhadas no meio de circunstâncias infelizes (sic)", acrescentou.

David Williams, da CNN, contribuiu para este relatório.

