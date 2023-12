Aeroportos dos EUA a caminho da época de Ação de Graças "mais movimentada de sempre

A Administração da Segurança dos Transportes (Transportation Security Administration) disse na segunda-feira que se está a aproximar do número previsto de 30 milhões de passageiros durante o período de férias.

A agência informou que examinou 24,7 milhões de pessoas durante o período de férias - incluindo um recorde de 2,9 milhões num único dia, no domingo - faltando ainda dois dias para o fim do período.

A agência disse à CNN que espera examinar 2,67 milhões de passageiros na segunda-feira - mais de metade do número restante para atingir a marca dos 30 milhões, o que, segundo as suas previsões, assinalaria uma época de viagens de férias "mais movimentada do que nunca".

A TSA conta agora um período de 12 dias que começa na sexta-feira antes do Dia de Ação de Graças e termina na terça-feira seguinte como o seu período de maior atividade.

O administrador da TSA, David Pekoske, disse à CNN que os viajantes estão a sair mais cedo e a ficar mais tempo devido à alteração dos padrões de viagem após a pandemia, o que significa que a terça-feira poderá continuar a ser um dia relativamente movimentado.

E a quarta-feira antes do Dia de Ação de Graças, apesar de continuar a ser um dia de viagem movimentado, com mais de 2,7 pessoas rastreadas nos aeroportos dos EUA, não se situaria entre os 10 dias de viagem mais movimentados de sempre, uma vez que os viajantes de férias distribuem as suas visitas por mais dias.

Os números da agência mostram que quatro dos cinco dias mais movimentados de sempre ocorreram este ano, incluindo o domingo e três dias no pico das viagens de verão. O único dia de viagem de um ano anterior que continua entre os cinco primeiros foi o domingo após o Dia de Ação de Graças em 2019.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com