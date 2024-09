- Advogado Criminalista Defende a Prisão Perpétua

No tribunal regional de Potsdam solicitou prisão perpétua para ambos os acusados no julgamento pelo assassinato de uma professora. Durante um argumento final de quase quatro horas, o promotor também propôs a verificação da circunstância agravante, que geralmente proíbe a liberdade condicional por 15 anos. Os dois indivíduos são acusados de terem cumprido três critérios de assassinato: cobiça, premeditação e motivação baixa.

Em maio do ano passado, uma professora de 40 anos foi morta a tiros em seu carro na A9 perto de Brück (distrito de Potsdam-Mittelmark). Seu ex-parceiro romântico e seu ex-colega de escola agora estão sendo julgados. Eles são acusados de terem conspirado para matar a vítima após uma disputa prolongada pela guarda do filho. De acordo com a acusação, a mulher foi forçada a sair da rodovia pelo colega de escola e então morta.

Acusados se Acusam Mutuamente

Até agora, o julgamento, que já dura mais de 35 dias e ouviu mais de 180 testemunhas, não encontrou a arma do crime, e nenhum dos acusados confessou a culpa. Em vez disso, os dois indivíduos se acusam mutuamente. No entanto, a acusação afirma que eles agiram juntos, citando conversas no WhatsApp e dados de localização do celular.

De acordo com as autoridades, o ex-parceiro havia frequentemente expressado o desejo de "eliminar" a mãe de seu filho para várias pessoas. Uma vez, ele chegou a ameaçá-la publicamente quando a criança machucou o pé na presença dela. Inicialmente, ele apenas insinuou vagamente a ideia de remover a mulher para seu ex-colega de escola. No entanto, com o tempo, os planos são disse terem se tornado mais específicos, de acordo com a acusação.

No final, ambos são disse terem adquirido um "veículo não rastreável". O ex-parceiro também teria obtido uma arma de fogo. Antes que seu colega de escola executasse o plano, ele vendeu sua casa para fugir para um país estrangeiro em uma casa móvel após o crime. No entanto, esse plano falhou quando a casa móvel foi danificada na Áustria. Ambos foram presos separadamente na Alemanha.

Apesar de nenhum dos acusados admitir a culpa, a acusação acredita que eles agiram juntos com base em conversas no WhatsApp e dados de localização do celular. O desejo do ex-parceiro de "eliminar" a vítima, expresso a outros, teve um papel significativo no suposto plano. Os dois indivíduos adquiriram um "veículo não rastreável" e armas para o crime.

Leia também: