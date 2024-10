Adolescentes viajando sozinhos, momento ideal para vacinas, compras frenéticas: acompanhe as manchetes de hoje

👋 Olá 5 Things PM! Com o outono se desdobrando nos Estados Unidos, a temporada de vírus respiratórios começou oficialmente, e os especialistas insistem que outubro é um momento ideal para vacinações. Você pode atualmente garantir vacinas para Covid-19, gripe e RSV.

Aqui estão algumas coisas que você pode ter perdido em meio ao seu dia agitado:

5 coisas

1️⃣ Viagens de adolescentes: O filho de 15 anos de um popular astro da TV explorou diversas cidades europeias neste verão sem a supervisão de adultos, desencadeando discussões divisivas sobre a idade adequada para viajar sem um acompanhante adulto.

2️⃣ Planejamento da aposentadoria: Você tem confiança em suas economias? O seu estilo de vida confortável no futuro depende não apenas de quanto você economiza e investe ao longo do tempo, mas também da renda a que você pode ter direito em benefícios da Previdência Social.

3️⃣ Conservação de energia: A equipe da NASA responsável pelo lendário Voyager 2 decidiu desativar um de seus instrumentos científicos para preservar energia. Apesar das reservas de energia decrescentes do Voyager 2, a NASA espera que a nave continue funcionando além dos anos 2030.

4️⃣ Temporada de alergias: Embora os meses da primavera sejam tipicamente associados a alergias graves, o clima mais fresco do verão não significa um alívio para todos. A temporada de alergias começou antes e durou mais.

5️⃣ Revitalização de marca: Revitalizar uma organização em declínio como a Gap não é tarefa fácil, mas o designer Zac Posen afirma estar à altura do desafio. Parece que está funcionando.

Assista a isso

Resgate ousado: A filmagem da câmera do corpo policial captura o momento emocionante em que um policial do Indiana resgatou um toddler autista da piscina do vizinho.

Principais notícias

• O procurador especial apresenta uma análise detalhada de seu caso de eleições de 2020 contra Trump em um relatório recém-arquivado• Um médico ligado à morte de Matthew Perry enfrenta acusações por conspirar para distribuir ketamina• Helene Duyvestyn mostra por que nenhum lugar é verdadeiramente seguro | Como você pode ajudar

O que está em alta

🚗 Decisão judicial: Um casal do New Jersey envolvido em um acidente de Uber não pode processar a empresa devido a um pedido do Uber Eats, de acordo com uma decisão recente da corte. Este é apenas um dos muitos casos que destacam as complexidades dos acordos de termos de serviço.

Desvende isso

🔍 Encontro no porão: Um negociante de segunda mão encontrou um quadro abstrato retratando uma mulher assimétrica em uma villa italiana há várias décadas. Sua esposa achou-o feio, mas depois descobriu-se ser um Picasso valendo milhões.

Citação notável

🤖 Desenvolvimento problemático: Estivadores estão se opondo à transição para mais gruas e caminhões autônomos transportando mercadorias de navios contêineres, o que significa menos trabalhadores pagos.

Trivia

💸 Qual mercadoria está causando uma loucura devido à greve do porto?

A. BananasB. BateriasC. Papel higiênicoD. Água engarrafada⬇️Role para baixo para encontrar a resposta.

Quadrinho de celebridades

⭐ Laços familiares: O ator Daniel Day-Lewis anunciou sua intenção de deixar a aposentadoria e estrelar um filme dirigido por seu filho. Intitulado "Anemone," o filme explora as dinâmicas entre pais, filhos e irmãos.

Vibrações positivas

🍔 Terminando em um tom alto: Para comemorar o 25º aniversário de "SpongeBob SquarePants," a Wendy's está apresentando uma refeição especial "Krabby Patty Kollab." Descubra o que há nela.

Até amanhã

👋 Esperamos nos conectar com você novamente amanhã.🧠 Resposta da trivia: As pessoas têm comprado grandes quantidades de papel higiênico como resultado da greve do porto, gerando uma sensação de déjà vu do passado pandêmico.📧 Explore todos os boletins informativos da CNN.

5 Things PM é uma produção da CNN, criada pela equipe da CNN composta por Tricia Escobedo, Meghan Pryce e Kimberly Richardson.

Leia também: