- Adolescentes que experimentam a Internet: Numerosos casos de má conduta sexual

A Plataforma de Proteção à Criança e Jovem "Jugendschutz".net documentou cerca de 5.000 incidentes de exploração sexual online contra menores e adolescentes em 2023, representando aproximadamente dois terços de todas as violações relacionadas à proteção de jovens detectadas no digital. Este número marca um aumento de 161 casos em comparação com o ano anterior, 2022, de acordo com a apresentação do relatório anual em Berlim.

No total, o centro de competência federal e estadual colaborativo registrou 7.645 transgressões online contra a proteção à criança e ao jovem, o que representa um aumento de 282 casos em relação a 2022. Doze por cento dessas infrações diziam respeito a pornografia e conteúdo sexualmente explícito, enquanto onze por cento giravam em torno de extremismo político. No entanto, presume-se que o número real de casos é muito maior devido ao subnotificações.

Stefan Glaser, diretor da Jugendschutz.net, expressou preocupação com o aumento do risco para menores e adolescentes online. Este aumento não se deve apenas ao crescente desafio de distinguir a realidade da desinformação devido à inteligência artificial, mas também ao aumento do risco de violência sexual, bullying e extremismo. Além disso, de acordo com Glaser, os provedores de serviços online não estão fazendo o suficiente para proteger menores e adolescentes. Eles estariam falhando em abordar as violações relatadas e verificar as credenciais de idade do usuário.

Anteriormente, a comissária federal para a prevenção de abuso de crianças, Kerstin Claus, defendeu políticas mais rigorosas direcionadas a provedores de plataformas de vídeo, redes sociais e jogos online com funções de chat. Claus também criticou a aplicação inadequada dos compromissos existentes.

Durante 2023, a Jugendschutz.net relatou 3.210 violações aos provedores e órgãos de autorregulação. Além disso, eles relataram diretamente 3.582 instâncias às autoridades devido à disseminação de conteúdo pornográfico infantil e juvenil ou perigo iminente à vida. Ao final do ano, aproximadamente 90 por cento (6.902) das infrações relatadas haviam sido removidas.

