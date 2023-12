Adolescente da Flórida acusado de assassinar a irmã durante uma discussão familiar por causa de prendas de Natal, segundo as autoridades

O seu irmão de 15 anos foi igualmente acusado de tentativa de homicídio, depois de ter alegadamente disparado sobre o irmão mais novo em represália pelo disparo contra a sua irmã, Abrielle Baldwin, de 23 anos, anunciou o gabinete do xerife do condado de Pinellas, na Florida.

A disputa começou quando os irmãos, juntamente com a mãe e os dois filhos de Baldwin, estavam a comprar presentes na véspera de Natal e começaram a discutir porque o jovem de 15 anos achava que o irmão estava a receber mais presentes, disse o xerife Bob Gualtieri durante uma conferência de imprensa na terça-feira.

"A família teve uma discussão sobre quem recebia o quê e que dinheiro era gasto com quem, e estavam a ter esta grande discussão na loja e estavam todos a discutir uns com os outros", disse Gualtieri.

A família saiu da loja e foi para casa da avó, em Largo, onde a discussão continuou, segundo o xerife. Baldwin instou a criança de 14 anos a "parar de discutir porque era Natal", disse o gabinete do xerife num comunicado.

A dada altura, o jovem de 14 anos pegou numa pistola de calibre 40, apontou-a ao irmão e ameaçou matá-lo, disse Gualtieri. Depois que Baldwin interveio, ele apontou a arma para ela e disse que atiraria nela e no filho de 11 meses, que ela segurava num carrinho, acrescentou.

O adolescente atirou no peito de Baldwin enquanto ela segurava o carrinho de bebé, de acordo com o comunicado.

O jovem de 15 anos sacou então de outra arma, disparou contra o irmão e fugiu do local, disse o xerife. O adolescente foi encontrado mais tarde na casa de um parente nas proximidades de Clearwater, acrescentou.

Quando os delegados chegaram ao local do tiroteio, encontraram o irmão mais novo e Baldwin com ferimentos de um único tiro, segundo o comunicado. Baldwin foi transportada para um hospital local, onde foi declarada morta. O seu filho de 11 meses não ficou ferido no incidente, acrescentou Gualtieri.

O irmão mais novo também foi levado para um hospital e estava em condições estáveis, disseram as autoridades.

O jovem de 14 anos foi acusado de homicídio em primeiro grau, abuso infantil e delinquência na posse de uma arma de fogo, de acordo com o comunicado. O jovem de 15 anos foi acusado de tentativa de homicídio em primeiro grau e adulteração de provas.

O xerife disse que ambos os adolescentes têm antecedentes criminais. A CNN não conseguiu determinar se eles têm advogados.

Fonte: edition.cnn.com