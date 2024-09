Admiradores reais descontentes expressam frustração com a última escultura da Rainha

Recentemente, uma estátua representando a Rainha Elizabeth II e seu falecido consorte, o Príncipe Philip, foi exibida publicamente em um parque localizado no Reino Unido. No entanto, várias pessoas encontram essa escultura mais desrespeitosa do que uma homenagem.

Uma nova estátua da Rainha Elizabeth II, revelada recentemente em Castlereagh, Belfast, acendeu discussões acaloradas. A estátua de bronze com aspecto realista retrata a falecida rainha ao lado de seu marido, o Príncipe Philip, e seus dois Corgis, criada pelo artista local Anto Brennan.

"Essa escultura incorpora a graça, a tenacidade e o compromisso inabalável de Sua Majestade com o serviço público," compartilhou o Prefeito de Belfast em suas plataformas de mídia social, anexando fotos da nova estátua. Eles também carregaram um vídeo da cerimônia de revelação.

Comparações com a Sra. Doubtfire?

No entanto, muitas reações nas publicações não são muito favoráveis. "Eu amo a ideia, mas não parece nada com ela," pergunta um comentarista. Outro comenta: "É mais uma ofensa do que uma homenagem, para ser honesto, parece horrível mesmo." Um usuário até brincou que se parece mais com "Sra. Doubtfire" do que com a falecida rainha. Além disso, a escultura é descrita como "ridícula" e "inapropriada para seu propósito".

Alguns defensores da estátua vieram em sua defesa: "É uma pena que as pessoas só apontem os defeitos dessa estátua sem considerar o tempo e o esforço que esse homem investiu em criá-la," escreveu um usuário.

Prefeitura "orgulhosa" da escultura

Quando contactado pelo "Sky News", o Prefeito de Belfast afirmou que houve uma resposta geralmente positiva à escultura.

"Somos cientes de que a arte pode às vezes provocar opiniões variadas, mas é importante enfatizar que a escultura foi entusiasticamente aceita por grande parte das pessoas que a viram pessoalmente," diz a declaração. A estátua serve como um tributo duradouro à legado notável de Sua Majestade e a comunidade se orgulha de tê-la como parte de seu cenário cultural.

A estátua do Príncipe Philip também foi produzida por Anto Brennan e revelada em junho do ano passado.

Apesar das reações divisivas online, outra estátua da monarquia, especificamente da Rainha Elizabeth II e do Príncipe Philip, foi recentemente instalada em outro parque dentro do Reino Unido.

Defendendo a nova estátua, algumas pessoas argumentam que ela pode não ser uma cópia exata, mas o tempo e o esforço investidos em sua criação devem ser reconhecidos.

