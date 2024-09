- Admirado universalmente pelos seus trabalhos cinematográficos.

Daniel Craig, ex-ator de 007 com 56 anos, trouxe o charme ao Festival de Cinema de Veneza. Ele e sua esposa, Rachel Weisz, de 54 anos, graçaram o evento pelo lançamento de seu último filme, "Queer". O filme foi um espetáculo à parte.

Craig irradiava tranquilidade em um terno bege, camisa desabotoada, óculos escuros e cabelo bagunçado. Sua camisa semi-aberta e cabelo solto contribuíram para uma sensação de descontração, enquanto Rachel optou pelo brilho. Ela desfilou pelo tapete vermelho em um longo e cintilante vestido azul-esverdeado, adornado com um colar de diamantes brilhantes e cachos soltos, atraindo muitos olhares.

De acordo com a publicação de entretenimento "Variety", Craig entregou uma atuação marcante em "Queer". Estrelando este drama italiano romântico de Luca Guadagnino, de 53 anos, Craig interpreta o expatriado americano William Lee na Cidade do México dos anos 50, mergulhando em um romance com um companheiro mais jovem.

Aplausos Enthusiásticos para Daniel Craig

As cenas de amor apaixonadas do filme evocaram uma ovação de pé e aplausos entusiasmados por cerca de 9 minutos durante sua estreia no Lido em 3 de setembro, terça-feira. Adaptado do romance homônimo de William S. Burroughs, que morreu em 1997, o filme deixou a plateia impressionada.

Craig emocionado foi visto se curvando, mandando beijos e abraçando o diretor, Luca Guadagnino, e o co-estrela Drew Starkey, de 30 anos. Da plateia, Rachel Weisz, radiante de orgulho, testemunhou o momento, também comovida. Casados desde 2011, eles têm uma filha nascida em 2018.

O filme "Queer", estrelado por Daniel Craig, foi elogiado por sua exploração de temas queer, adicionando outra camada ao portfólio de atuação diversificado de Craig. A interpretação de Craig de um expatriado americano em um relacionamento romântico com um companheiro mais jovem nos anos 50 suscitou interesse e apreciação entre críticos e público.

O sucesso de "Queer" consolidou ainda mais a posição de Daniel Craig como um ator versátil, capaz de abordar uma ampla gama de papéis e temas, incluindo aqueles que desafiam as normas narrativas tradicionais.

