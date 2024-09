Adeus aos pandas no zoológico de Atlanta depois de um quarto de século de permanência

A partida do panda do Zoológico de Atlanta é uma experiência de emoções mistas. Desde 1999, eles foram uma parte icônica do zoológico e da cidade, com suas imagens adornando outdoors por toda Atlanta e a câmera ao vivo de pandas do zoológico sendo um favorito local querido.

Pandas são raros em zoológicos americanos. Antes da chegada de dois ursos em San Diego no ano passado, os pandas de Atlanta eram os únicos nos Estados Unidos. Eles serviram como encantadores embaixadores de sua espécie, atraindo milhões de visitantes e educando-os sobre os desafios que os pandas enfrentam no selvagem.

Dr. Sam Rivera, Vice-Presidente de Saúde Animal no Zoológico de Atlanta, que trabalhou com os pandas desde sua chegada há 25 anos, reconhece que dizer adeus será difícil. Mas a troca de pandas entre a China e zoológicos internacionais, como o Zoológico de Atlanta, é uma parte vital de apoiar essa espécie em perigo. Permitindo que pandas sejam estudados em diversas instalações zoológicas, cientistas podem conduzir pesquisas em diferentes cenários, obtendo insights que poderiam ser negligenciados em seu habitat nativo. Também encoraja colaborações com instituições não zoológicas de educação e pesquisa. Parcerias internacionais ajudaram cientistas a entender melhor a biologia, comportamento e desafios ambientais dos pandas.

Conquistas-chave

O Zoológico de Atlanta comemorou vários marcos com os pandas nos últimos 25 anos. Em 2016, Lun Lun e Yang Yang deram à luz a Ya Lun e Xi Lun, seu segundo par de gêmeos - fazendo do Zoológico de Atlanta a primeira instituição dos EUA a criar dois pares de gêmeos de pandas. O sucesso dos nascimentos por FIV foi um destaque entre muitos grandes avanços na reprodução de pandas no zoológico. Dr. Rivera diz que o zoológico se orgulha de suas conquistas em reprodução e monitoramento de gravidez de pandas. Outras conquistas notáveis incluem avanços significativos no entendimento do comportamento maternal dos pandas-gigantes e, trabalhando ao lado de parceiros da Georgia Tech, determinar que os pandas-gigantes têm visão de cores comparável a outros ursos.

Outra vantagem dos pandas em zoológicos fora da China é o acesso que eles proporcionam ao público. Ver pandas de perto é uma oportunidade única para aprender sobre a espécie em perigo enquanto também arrecada fundos cruciais para apoiar a pesquisa. O Zoológico de Atlanta relata que eles geraram mais de $17 milhões para a conservação dos pandas-gigantes na China. A maioria desses fundos foi usada para apoiar oito diferentes reservas naturais chinesas.

E está funcionando. A espécie outrora em perigo está se recuperando. De acordo com o Fundo Mundial para a Natureza, havia cerca de mil pandas no selvagem na década de 1980. Até 2016, o panda-gigante foi retirado da lista de espécies em perigo. As populações de pandas-gigantes aumentaram 17% na última década.

Por que os pandas-gigantes são importantes?

Embora não estejam mais em perigo, os pandas ainda estão em risco. O Zoológico de Atlanta relata que o número total de pandas-gigantes ainda é baixo para manter uma população viável. Os desafios que os pandas enfrentam são principalmente devido à perda de habitat, e atualmente apenas 61% da população de pandas da China é protegida por reservas governamentais. Seus habitats naturais são pequenos e fragmentados, o que impede que eles se misturem e se reproduzam e limita as áreas adequadas para aninhamento das mães. E quando os pandas lutam, outros animais também lutam. Seus habitats, as florestas de bambu da China, também são lar de muitas outras espécies. Os pandas desempenham um papel crucial em seu ambiente, espalhando sementes pela paisagem e contribuindo para a saúde e diversidade da floresta. Ao proteger os pandas, ajudamos a conservar esses valiosos ecossistemas.

"Panda-Palooza"

E se você quiser se despedir dos pandas do Zoológico de Atlanta, o zoológico fará isso com estilo com um evento "Panda-Palooza" em 5 de outubro de 2024. Confira zooatlanta.org para detalhes.

À medida que o Zoológico de Atlanta se despede de seus pandas neste outono, a chegada de novos pandas no Zoológico de San Diego e no Zoológico Nacional lembra um compromisso contínuo em salvar esses animais extraordinários e nos lembra do papel vital que jogamos na proteção, não apenas do panda-gigante, mas de todos os animais, para que possam ser celebrados por gerações.

Como ajudar os pandas

Se você se importa com o destino dos pandas-gigantes, há maneiras de ajudar. Apoiar instituições de caridade respeitáveis dedicadas à conservação dos pandas é uma maneira direta de contribuir. Essas organizações se concentram em pesquisas científicas, programas educacionais e preservação do habitat.

O Zoológico de Atlanta está envolvido em programas de conservação de campo local e em todo o mundo, incluindo trabalho na África, Ásia, América Central e do Sul. Eles apoiam o financiamento de outras organizações de conservação estabelecidas, assim como projetos, pesquisas e programas educacionais em seu zoológico.

A Aliança de Vida Selvagem do Zoológico de San Diego é uma organização sem fins lucrativos internacional dividida em duas partes: o Zoológico de San Diego e o Parque Safari do Zoológico de San Diego. Eles desenvolvem soluções de conservação sustentáveis através de educação, saúde animal selvagem e ciência.

O Fundo Mundial para a Natureza (WWF) tem se envolvido na conservação dos pandas-gigantes por décadas, trabalhando na preservação do habitat e na advocacy política.

A Pandas International é uma organização especificamente focada na preservação e propagação do panda-gigante, apoiando centros de criação e pesquisa na China.

Você também pode fazer diferença visitando outros zoológicos respeitáveis e apoiando sua pesquisa, e ao espalhar a palavra sobre a conservação. Compartilhar informações, apoiar iniciativas relacionadas a pandas e ser um guardião do meio ambiente também ajudam na causa.

Você pode doar para ajudar os pandas-gigantes usando este link ou clicando abaixo.

Durante sua estadia no Zoológico de Atlanta, "nós", como visitantes, tivemos a oportunidade única de testemunhar essas criaturas magníficas de perto. Além disso, os fundos gerados pelas nossas visitas ao zoológico contribuíram significativamente para os esforços de conservação dos pandas-gigantes na China.

