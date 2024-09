Adeus aos pandas no zoológico de Atlanta depois de 25 anos de mandato.

A partida dos pandas do Zoológico de Atlanta é uma mistura de tristeza e alegria. Durante mais de 25 anos, esses pandas foram um símbolo icônico do zoológico e da cidade, aparecendo em outdoors por toda Atlanta e sendo a principal atração do zoológico's LIVE panda cam.

Pandas macios e fofos não são comuns em zoológicos dos EUA. Até dois ursos chegarem em San Diego em junho, os pandas em Atlanta eram os únicos nos Estados Unidos. Eles serviram como adoráveis representantes de sua espécie, atraindo milhões de visitantes e educando-os sobre as dificuldades que os pandas enfrentam no selvagem.

Dr. Sam Rivera, Vice-Presidente de Saúde Animal do Zoológico de Atlanta, que tem trabalhado com os pandas desde sua chegada, reconhece que dizer adeus será difícil. No entanto, a troca de pandas entre a China e zoológicos internacionais, como o Zoológico de Atlanta, é um componente essencial para ajudar essa espécie em perigo. Permitindo que os pandas sejam estudados em vários zoológicos, os pesquisadores podem realizar experimentos em diferentes cenários, descobrindo insights que poderiam passar despercebidos em seu habitat natural. As parcerias com instituições educacionais e de pesquisa não zoológicas também são promovidas através dessas parcerias. As colaborações internacionais ajudaram os pesquisadores a entender melhor a biologia, o comportamento e os desafios ambientais dos pandas.

Marcos importantes

O Zoológico de Atlanta alcançou vários marcos com os pandas nos últimos 25 anos. Em 2016, Lun Lun e Yang Yang deram à luz a Ya Lun e Xi Lun, seu segundo par de gêmeos, tornando o Zoológico de Atlanta a primeira instituição dos EUA a criar duas gerações de pandas gêmeos. O zoológico se orgulha de suas conquistas na reprodução e no monitoramento da gravidez de pandas. Outros feitos significativos incluem a obtenção de insights sobre o comportamento maternal dos pandas-gigantes e a determinação de que os pandas-gigantes têm visão de cores semelhante à de outros ursos.

Uma das vantagens dos pandas em zoológicos fora da China é a oportunidade que eles proporcionam ao público de aprender sobre a espécie em perigo. O Zoológico de Atlanta afirma ter gerado mais de $17 milhões para a conservação dos pandas na China, principalmente usado para apoiar várias reservas naturais. A espécie outrora em perigo está fazendo um comeback. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, havia cerca de mil pandas no selvagem nos anos 80. Em 2016, o panda-gigante foi retirado da lista de espécies em perigo e sua população aumentou em 17% nos últimos dez anos.

Por que os pandas-gigantes são importantes afinal?

Embora não estejam mais em perigo, os pandas ainda são vulneráveis. O Zoológico de Atlanta relata que o número total de pandas-gigantes ainda é baixo para manter uma população sustentável. Os desafios que os pandas enfrentam são principalmente devido à perda de habitat, e apenas 61% da população de pandas da China é protegida por reservas governamentais. Seus habitats, as florestas de bambu da China, também são lar de muitas outras espécies. Os pandas desempenham um papel crucial em seu ambiente, pois ajudam a dispersar sementes e contribuem para a saúde e diversidade da floresta. Ao proteger os pandas, ajudamos a conservar esses valiosos ecossistemas.

Como ajudar

Se você se preocupa com os pandas-gigantes, há maneiras de ajudar. Apoiar instituições de caridade respeitáveis dedicadas à conservação dos pandas é uma forma direta de contribuir. Essas organizações se concentram em pesquisas científicas, programas educacionais e preservação do habitat.

O Zoológico de Atlanta está envolvido em programas de conservação de campo tanto local quanto internacionalmente, além de apoiar o financiamento para outras organizações e projetos de conservação, pesquisas e programas educacionais em seu zoológico.

O San Diego Zoo Wildlife Alliance é uma organização de conservação sem fins lucrativos internacional dividida em duas partes: o Zoológico de San Diego e o Parque Safari do Zoológico de San Diego. Eles proporcionam soluções de conservação sustentáveis através de educação, saúde animal selvagem e ciência.

O Fundo Mundial para a Natureza (WWF) tem se envolvido na conservação dos pandas-gigantes por décadas, concentrando-se na preservação do habitat e na defesa de políticas.

A Pandas International é uma organização especificamente dedicada à preservação e à propagação dos pandas-gigantes, apoiando centros de criação e pesquisas na China.

Você pode fazer a diferença visitando outros zoológicos respeitáveis e apoiando suas pesquisas, bem como compartilhando informações sobre a conservação e sendo um guardião do meio ambiente, tudo contribui para a causa.

Você pode doar para ajudar os pandas-gigantes usando este link ou clicando abaixo.

À medida que o Zoológico de Atlanta se prepara para se despedir de seus pandas nesta

