Adam Silver, Comissário da NBA, afirma que a liga perdeu "centenas de milhões de dólares" devido às consequências da China e aborda a situação de Brittney Griner

Um tweet de apoio aos apoiantes pró-democracia em Hong Kong, publicado pelo então diretor-geral dos Houston Rockets, Daryl Morey, provocou uma tempestade diplomática entre a NBA e a China.

Depois de a liga se ter inicialmente distanciado do tweet de Morey, lamentando ter ofendido "amigos e adeptos na China", Silver veio mais tarde apoiar o treinador em termos da sua liberdade de expressão.

Posteriormente, a cadeia de televisão estatal chinesa CCTV deixou de transmitir os jogos da NBA no país devido a uma "forte insatisfação" com os comentários de Silver, antes de pôr termo ao bloqueio em março, transmitindo o jogo dos Los Angeles Clippers contra os Utah Jazz.

Na sua habitual conferência de imprensa antes das finais da NBA, na quinta-feira, Silver disse aos jornalistas que acredita que foram dados passos "positivos", independentemente dos custos financeiros.

"A minha posição é ... o envolvimento é positivo, particularmente através do desporto", disse Silver.

"Para manter as pessoas seguras e prósperas, é extremamente importante utilizar o desporto como plataforma para manter as pessoas de todo o mundo a falar.

"Ao mesmo tempo, não creio que seja inconsistente com os nossos valores o facto de o nosso jogo ser transmitido na China e em mais de 200 outros países do mundo. É nesse sentido que as coisas estão.

"Muito especificamente, penso que é positivo neste momento estarmos a exportar para a China este jogo americano, o basquetebol da NBA e as mensagens que o acompanham", acrescentou Silver.

Aceitando as perdas

O jogador livre da NBA Enes Kanter Freedom utilizou a sua plataforma nas redes sociais para criticar o tratamento dado pela China à comunidade uigur e apelou a um boicote aos Jogos Olímpicos de inverno de fevereiro em Pequim.

Os comentários do antigo jogador de 30 anos dos Boston Celtic sobre os Jogos provocaram uma reação negativa no país asiático, suscitando críticas do governo e levando a que os jogos dos Celtics fossem retirados do sítio chinês de transmissão de vídeo Tencent.

Freedom é agora um agente livre, depois de ter sido dispensado pelos Houston Rockets em fevereiro, uma decisão que alegou ao New York Times em março devido ao seu ativismo.

Silver negou a alegação, dizendo ao Times que havia falado com Freedom para "deixar absolutamente claro para ele que estava completamente dentro de seu direito de falar sobre questões pelas quais ele era apaixonado".

Em sua coletiva de imprensa na quinta-feira, o comissário citou as grandes perdas financeiras como prova de que a NBA "apoiaria" a liberdade de expressão de seus jogadores.

"Nós aceitamos isso [as perdas]", disse Silver. "Se essas são as consequências, é isso que quero dizer, que nossos valores nos acompanham.

"Outros, desde então, têm-se manifestado sobre as suas opiniões na China e noutros locais do mundo. Se as consequências forem o facto de sermos retirados do ar ou de perdermos dinheiro, aceitamos isso".

Quebrar o teto de vidro

Ao falar do seu desejo de ver mulheres como treinadoras na NBA, Silver admitiu que há um "teto de vidro" a ultrapassar.

Em dezembro, Becky Hammon - a primeira treinadora assistente a tempo inteiro na história da NBA, que pertencia aos San Antonio Spurs - anunciou que deixaria as suas funções no final da época para assumir o cargo de treinadora principal dos Las Vegas Aces na WNBA.

Hammon, que revelou ter sido entrevistada para vários cargos de treinadora principal da NBA, disse aos jornalistas em janeiro que a mudança era um "passo em frente". A seis vezes All-Star da WNBA teve um início cintilante em Las Vegas e foi coroada a treinadora do mês da liga, com um recorde de abertura de 9-1 de um novo treinador.

Elogiando a mudança de Hammon como uma "oportunidade fantástica", Silver afirmou que não há "nenhuma razão" para que a NBA não empregue mais mulheres como treinadoras e dirigentes.

"Da mesma forma que fizemos progressos em termos de treinadores negros, é necessário um diálogo constante", disse Silver.

"É preciso garantir que haja um fluxo de mulheres que estão a surgir, que são conhecidas das nossas equipas... acabar com a velha rede de rapazes, na medida em que talvez não seja um preconceito intencional, mas as pessoas contratam os seus amigos, as pessoas contratam as pessoas com quem já trabalharam antes, as pessoas contratam as pessoas que conhecem.

"Temos de nos manter firmes, mas adoraria ver esse avanço acontecer mais cedo ou mais tarde."

Ajudar a libertação de Griner

Silver abriu a conferência de imprensa com informações actualizadas sobre Brittney Griner, a jogadora da WNBA que se encontra detida na Rússia há mais de 100 dias.

A jogadora, duas vezes medalhista de ouro olímpica, foi detida em fevereiro num aeroporto de Moscovo, depois de as autoridades russas a terem acusado de contrabando de quantidades significativas de uma substância estupefaciente, uma infração punível com até 10 anos de prisão.

No início deste mês, um tribunal russo prolongou a prisão preventiva da atleta de 31 anos até, pelo menos, junho.

O Departamento de Estado dos EUA declarou que Griner está a ser detida injustamente, tendo Silver revelado que a NBA estava a trabalhar em conjunto com o governo para negociar a sua libertação.

"Eu não queria deixar de mencionar Brittney Griner enquanto estou aqui", disse Silver. "Penso que é algo em que todos nós devemos ser ouvidos, contactando os vossos representantes e outros.

"Os nossos corações estão com ela e com a sua família, e estamos ansiosos pelo seu regresso em segurança."

Jill Martin, George Ramsay, Ben Church, Matt Foster e Zoe Sottile da CNN contribuíram para a reportagem.

