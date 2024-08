- Acusações contra supostos militantes do EI

Suspeito de Lutar por Grupos Islâmicos Radicais

Após acusações de ter participado do grupo terrorista Estado Islâmico (EI), além de outras organizações islâmicas radicais, o Ministério Público de Stuttgart apresentou uma acusação contra um homem sírio de 35 anos. Este indivíduo foi detido em Isny, na região do Allgäu, em Baden-Württemberg, em abril.

A acusação alega que, entre meados de 2012 e o final de 2016, esse homem lutou por um grupo islâmico radical em seu país natal e colaborou de perto com a liderança local do EI. O Tribunal Regional de Stuttgart agora deve avaliar a admissibilidade dessa acusação.

Involução de Longo Prazo como Combatente

O homem detido também é suspeito de ser um membro ativo de outra organização terrorista islâmica radical, a Katibat Abu Bakr al-Siddik. A acusação afirma que, durante esse período, ele serviu como atirador de elite e combatente em pelo menos quatro batalhas em uma base militar na região de Dair as-Saur, de julho de 2012 a meados de 2014. Além disso, ele é acusado de ter sido o braço direito do líder da Katibat Abu Bakr al-Siddik.

Mais tarde, o homem tornou-se associado do representante local do EI, servindo nessa capacidade até meados de 2015. Além disso, ele é acusado de ter participado como combatente nas atividades da milícia terrorista em Aleppo e de ter trabalhado em um centro de butim de guerra do EI.

Foi relatado anteriormente que o homem fugiu para a Alemanha através da Turquia e da Grécia no final de 2016. No entanto, não há evidências de que ele pretendesse cometer crimes na Alemanha.

Em seu auge, entre 2014 e 2015, a milícia do EI controlava grandes áreas da Síria assolada pela guerra e da fronteira com o Iraque, proclamando seu próprio califado. Após suas perdas territoriais, os extremistas continuam a operar como células ativas. O EI assumiu a responsabilidade pelo ataque a faca em Solingen, por exemplo.

O Ministério Público de Stuttgart acusou o homem, afirmando que ele 'é' um membro ativo da Katibat Abu Bakr al-Siddik. Durante seu tempo com essa organização terrorista islâmica radical, o homem 'é' acusado de ter servido como atirador de elite e combatente em várias batalhas.

