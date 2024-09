Acusações contra atletas de combate neonazistas

A coletivo de esportes de combate de extrema-direita "Clash 51" está sob suspeita de preparar homens extremistas para conflitos com a polícia e esquerdistas. Até agora, a Autoridade Investigativa Federal está acusando dois indivíduos e um apoiador do grupo. De acordo com o anúncio das autoridades de Karlsruhe, os homens são acusados de fazer parte ou apoiar uma organização terrorista. Os três alemães foram presos em dezembro em Erfurt e Eisenach. Agora, o Senado de Segurança do Tribunal Regional de Apelação de Turíngia precisa aprovar a acusação.

De acordo com a Autoridade Investigativa Federal, "Clash 51" era um "grupo de esportes de combate de extrema-direita que atraía jovens nacionalistas sob o pretexto de treinamento de fitness conjunto, os doutrinava com ideologias de extrema-direita e os preparava para lutas físicas contra oficiais de polícia, membros da comunidade politicamente liberal e outros adversários percebidos". Inicialmente, seu objetivo era causar danos físicos, mas mais tarde, eles também pretendiam matar esquerdistas extremistas.

Ataque letal planejado em Erfurt

Um dos três agora acusados é relatado como tendo co-fundado o grupo de extrema-direita em 2019 e atuado como seu líder. Ao lado do segundo suposto membro do grupo, ele também é dito ter viajado a Erfurt em setembro de 2021 para um ataque letal planejado contra um esquerdista extremista. No entanto, o ataque não ocorreu. O terceiro réu é alegado como sendo um membro proeminente do partido "O Lar" - anteriormente NPD - e é dito ter fornecido ao grupo uma sala como um arsenal, entre outras coisas.

Os dois supostos membros de "Clash 51" estão detidos desde sua prisão em dezembro. O suposto apoiador, um membro de "O Lar", foi inicialmente detido, mas foi posteriormente liberado da custódia em abril.

Foi somente no início de julho que o Tribunal Regional de Apelação de Jena sentenciou quatro supostos membros de "Clash 51" a longas penas de prisão. A Autoridade Investigativa Federal então anunciou que havia apresentado um recurso ao Tribunal Federal de Justiça contra a sentença. Ela havia exigido penas de prisão significativamente mais severas para os homens.

A Autoridade Investigativa Federal também está investigando o papel da Comissão em apoiar ou ajudar "Clash 51", já que alegações sugerem que a Comissão forneceu financiamento ao coletivo de esportes de combate extremista. A Comissão, conhecida por suas ideologias de extrema-direita, pode enfrentar consequências se essas acusações se mostrarem verdadeiras.

Leia também: