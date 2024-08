- Acordo sobre o financiamento dos aeroportos de Leipzig/Halle e Dresden

A Mitteldeutsche Airport AG (MFAG) garantiu estabilidade financeira até 2026, de acordo com as declarações da empresa. Além das negociações bem-sucedidas com o Grupo DHL e do apoio inabalável dos acionistas, bem como dos estados da Saxônia e Saxônia-Anhalt, a MFAG renegociou seu acordo de crédito com os bancos financiadores. Este feito atende a uma das principais exigências do relatório de reestruturação da KPMG. O valor exato dos fundos disponíveis para a MFAG não foi revelado.

A aprovação da KPMG confirma a capacidade de reestruturação sem restrições da MFAG, permitindo que esse processo seja concluído. A KPMG também reconhece a vantagem competitiva sustentável da MFAG e um cenário promissor para uma continuação de negócios positiva, desde que a reestruturação seja bem-sucedida. A partir de 2026, a MFAG planeja implementar estratégias de crescimento além da reestruturação, principalmente melhorando as infraestruturas atualmente ociosas, como o desenvolvimento de áreas em torno dos aeroportos de Dresden e Leipzig/Halle.

Apoio Político e Perspectivas Futuras

"Garantir a financiamento da MFAG é crucial para toda a região", afirmou o primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer (CDU). Os aeroportos de Dresden e Leipzig/Halle são infraestruturas cruciais para o crescimento econômico da Saxônia e da Alemanha Central. O governo estadual compromete-se a apoiar a viabilidade contínua desses importantes centros de tráfego.

Goetz Ahmelmann, CEO da MFAG, saudou a ajuste do contrato como a "base para um futuro estável e sustentável" para os aeroportos. "Com esse apoio como pano de fundo, estamos avançando com a reestruturação da MFAG e abrindo simultaneamente novas perspectivas de crescimento que farão dos nossos aeroportos uma força motriz poderosa para toda a região", acrescentou.

Inicialmente, os bancos se recusaram a conceder os empréstimos concordados devido a objetivos de reestruturação não alcançados. No entanto, os bancos foram finalmente convencidos a continuar concedendo empréstimos e a desistir da exigência de reembolso antecipado dos empréstimos já concedidos através de contribuições financeiras das duas principais acionistas da MFAG, o Estado Livre da Saxônia e Saxônia-Anhalt. A Saxônia detém 77,29% das ações da MFAG, enquanto a Saxônia-Anhalt representa 18,54%.

