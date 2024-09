"Acordo permanente" em análise para o "Football Star" do FC Bayern

De volta aos holofotes: a estrela nacional Jamal Musiala é a maior promessa do FC Bayern. Antes do confronto com o Bayer Leverkusen, o presidente do clube, Herbert Hainer, utiliza termos extravagantes, enquanto a lenda da seleção Lothar Matthäus faz uma declaração direta.

Segundo Lothar Matthäus, o FC Bayern deve mergulhar fundo financeiramente para garantir um contrato de longo prazo com Jamal Musiala. "Com Musiala, não se deve contentar com pouco. É preciso ir fundo", afirmou o recordista da seleção, antes do jogo da Bundesliga entre o time de Munique e os antigos campeões Bayer Leverkusen, marcado para sábado (6:30 pm/Sky e ao vivo no ntv.de).

O jovem Musiala, de 21 anos, ao lado do Florian Wirtz do Leverkusen, é amplamente considerado a maior promessa da Alemanha; o FC Bayern quer estender o contrato atual do jogador ofensivo, que termina em 2026, por um longo período. Matthäus alertou seu antigo clube para não colocar limites. "Não se trata apenas de um ou dois anos, mas da próxima era do Bayern de Munique, onde jogadores importantes se aposentarão", lembrou o homem de 63 anos.

Um acordo de longo prazo com aumento salarial e bônus de assinatura provavelmente seria caro para o Bayern. Mas não deveria ser um obstáculo. "Eu iria fundo. E acho que o Bayern fará o mesmo", disse Matthäus. Ele elogiou Musiala, que não é apenas um habilidoso dribleiro, mas também um jogador de equipe e muito humilde. "Na verdade, deveria oferecer-lhe um contrato vitalício."

Para Hainer, Musiala é um "jogador do século"

O presidente do Bayern, Herbert Hainer, disse ao "Abendzeitung" de Munique: "Nosso carinho por Jamal vai além de tudo, ele é um jogador do século e nossa principal meta é, é claro, mantê-lo no FC Bayern a longo prazo."

No jogo da Bundesliga contra o Leverkusen, Musiala, ao lado do novo reforço Michael Olise, pode produzir momentos de brilho. O especialista do Sky Matthäus também ficou impressionado com o francês, a quem já comparou a uma lenda do FC Bayern: "Na sua posição, tivemos um Arjen Robben. Eu o veria como tal se ele ficar no Bayern pelos próximos três ou quatro anos."

Olise se movimenta como Robben, faz cortes semelhantes, pode drible e tem um bom chute. "Ele até vê melhor seus companheiros de equipe do que o Arjen Robben", enfatizou Matthäus. "Ele tem velocidade, criatividade, reconhece a situação; sim, um pouco como o Arjen Robben."

