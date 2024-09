- Acórdãos bem sucedidos contra a Apple e o Google no tribunal superior de Bruxelas: decisões do TJUE prevalecem

Gigantes da Tecnologia Apple e Google Sofrem Derrota na Justiça Europeia

Após uma série de batalhas legais intensas, os gigantes da tecnologia Apple e Google sofreram um revés no Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). Os juízes de Luxemburgo mantiveram uma multa de €2,4 bilhões imposta à Google e ordenaram que a Apple pagasse €13 bilhões em impostos atrasados. A Comissão Europeia comemorou essas vitórias, com a Comissária da Concorrência, Margrethe Vestager, comentando: "É vital demonstrar que a justiça fiscal é Occasionally achievable para os contribuintes europeus."

A Ajuda Ilegal da Irlanda à Apple

A Apple foi inicialmente instruída a pagar €13 bilhões em impostos atrasados, além de juros, em 2016. No entanto, após uma decisão do TJUE em 2020, essa exigência foi considerada inválida. A Comissão falhou em sustentar que os acordos fiscais da Apple com a Irlanda em 1991 e 2007 constituíam ajuda estatal ilegal.

A UE aspira a uma competição livre. Os estados-membros individuais são proibidos de distorcer essa competição com privilégios especiais para empresas selecionadas. A Irlanda e o Luxemburgo receberam críticas por acordos fiscais no passado.

A Comissão recorreu da decisão do TJUE e saiu vitoriosa. O TJUE subsequentemente revogou a decisão inicial e emitiu uma sentença final: a Irlanda forneceu ajuda ilegal à Apple, que deve ser recuperada. Foram apresentadas evidências mostrando que certos lucros gerados por vendas de produtos Apple fora dos Estados Unidos deveriam ter sido tributados na Irlanda.

A Apple expressou seu descontentamento, afirmando que o caso não era sobre a quantidade de impostos que a empresa pagou, mas para qual governo eles deveriam ser pagos. "Nós cumprimos todas as obrigações fiscais em todos os países onde operamos, e não havia acordo especial. A Comissão Europeia busca modificar regulamentações retroativamente e ignora o fato de que nossa renda já estava sujeita à tributação nos EUA de acordo com as leis fiscais internacionais. Estamos desapontados com a sentença de hoje."

O governo irlandês reconheceu a sentença enquanto mantinha sua posição de que não oferece tratamento fiscal preferencial a empresas ou contribuintes. No caso da Apple, a controvérsia é de importância histórica apenas, uma vez que os acordos relevantes já não são válidos.

A Google Abusa do seu Poder de Mercado Novamente

A disputa em andamento sobre o serviço de comparação de preços Google Shopping levou a uma multa de €2,4 bilhões em 2017. A Comissão Europeia alegou que a Google explorou sua posição dominante ao priorizar seu serviço nas buscas gerais. A Google supostamente exibiu seu serviço proeminentemente no topo com imagens e texto, enquanto os resultados dos concorrentes apareciam mais abaixo como um simples link azul.

Como resultado, os oficiais da Comissão Europeia acreditaram que os usuários frequentemente escolhiam os resultados do serviço de comparação de preços da Google em detrimento dos concorrentes devido à sua posição proeminente. No entanto, esses concorrentes dependiam do tráfego do site da Google para manter seu sucesso financeiro. Portanto, a Google abusou de sua posição de mercado dominante, de acordo com as autoridades de Bruxelas em 2017. A Google e sua empresa-mãe, Alphabet, não contestaram inicialmente a multa da Comissão Europeia, mas recorreram ao tribunal superior EuGH sem sucesso. Esta decisão agora confirmou a multa de bilhões de euros imposta pela Comissão Europeia.

Embora não seja geralmente presumido que uma empresa líder favorecendo seus próprios produtos ou serviços em detrimento dos concorrentes é ilegal, o comportamento da Google foi julgado discriminatório "considerando as características do mercado e as circunstâncias específicas do caso."

A Google contestou a decisão

"Estamos insatisfeitos com a decisão do tribunal," afirmou um porta-voz da Google. "A decisão é baseada em um caso específico, e fizemos modificações em 2017 para cumprir com a decisão da autoridade de Bruxelas. Nossa estratégia foi bem-sucedida por mais de sete anos e gerou bilhões de cliques para mais de 800 serviços de comparação de preços."

Enquanto isso, a Idealo comemora: O portal de comparação recebeu a decisão e a descreveu como uma vitória para todo o setor de comércio eletrônico e, acima de tudo, para os consumidores. Albrecht von Sonntag, co-fundador do portal, expressou sua alegria, dizendo: "É um dia histórico para a concorrência e os consumidores na Europa." A Associação Federal de Publicadores Digitais e da Imprensa (BDZV) e a Associação de Mídia da Imprensa Livre (MVFP) também aplaudiram a decisão dos juízes e a descreveram como pioneira.

Uma vitória abrangente para a Comissão Europeia

Ambas as decisões representam um grande sucesso para a Comissão Europeia e para a comissária da concorrência saída, Margrethe Vestager. "Essas decisões são uma vitória significativa para os cidadãos europeus e para a justiça fiscal," declarou Vestager após o anúncio da sentença.

Em Bruxelas, houve uma luta extensa para prevenir as distorções da concorrência pelas grandes empresas de tecnologia. Além de leis como o Digital Markets Act (DMA), que visa combater a dominação de grandes plataformas online, as autoridades de concorrência da Comissão Europeia impuseram várias multas à Google nos últimos anos, totalizando mais de oito bilhões de euros. Embora a empresa tenha sido capaz de absorver essas multas devido ao seu próspero negócio de publicidade online, isso exigiu alterações em seu modelo de negócios em alguns casos.

A autoridade de Bruxelas também tomou medidas contra certos acordos fiscais - incluindo aqueles envolvendo Apple e Irlanda, bem como Amazon e Luxemburgo. Nem todas as iniciativas foram bem-sucedidas, e várias decisões foram revertidas pelos tribunais europeus. A decisão do EuGH também pode servir como um sinal nesses casos.

O governo dos Estados Unidos pode expressar preocupações com a decisão da UE de exigir impostos adicionais da Apple, considerando as operações e pagamentos de impostos significativos da empresa nos Estados Unidos da América. Apesar da conformidade da Apple com todas as obrigações fiscais nos Estados Unidos, a empresa é obrigada a pagar uma soma substancial ao governo irlandês devido à decisão do TJUE sobre ajuda ilegal.

Diante das batalhas legais em andamento com as grandes empresas de tecnologia, as empresas que operam nos Estados Unidos da América podem precisar monitorar de perto as políticas e regulamentações relacionadas à tributação e às práticas de mercado na Europa.

Leia também: