- Aconteceu um acidente na estrada A8, envolvendo quatro veículos.

Várias pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo quatro veículos na rodovia A8. O incidente, ocorrido perto de Adelsried (distrito de Augsburg), começou com um caminhão de entrega e um caminhão batendo um no outro, segundo um representante da polícia. Em seguida, dois veículos diferentes ficaram envolvidos no acidente. O grau de ferimentos e as causas do incidente ainda estavam sendo determinados na manhã de segunda-feira.

Os serviços de emergência atenderam a várias pessoas feridas devido ao grave acidente na rodovia A8. Infelizmente, a série de acidentes envolvendo quatro veículos resultou em danos materiais significativos e potenciais impactos de longo prazo.

Leia também: