Ações inesperadas do pessoal da DFB provocam frustração

Manuel Neuer já não é uma opção, Ter Stegen gravemente ferido: A situação dos goleiros da seleção alemã de futebol está no ar. O técnico Nagelsmann traz Janis Blaswich como terceira opção. Alguns especialistas acham essa escolha peculiar.

Inicialmente, pensava-se que o enigma dos goleiros na seleção alemã iria se resolver sozinho: O longo tempo Manuel Neuer não está mais, enquanto seu sucessor Marc-André ter Stegen está atualmente ferido. Kevin Trapp, um regular ou quase regular na equipe há anos, está atualmente indisponível. Isso deixa o técnico Julian Nagelsmann com poucas opções. Oliver Baumann e Alexander Nübel foram ambos considerados certos para a Liga das Nações. Mas quem será o terceiro homem? Bernd Leno do FC Fulham parecia a escolha lógica. Um jogador regular e consistentemente enfrentando os melhores do mundo na Premier League.

No entanto, as coisas não saíram como esperado. Leno está fora, em vez disso, Janis Blaswich surpreendentemente faz o corte. O jogador de 33 anos, emprestado do RB Leipzig para o Red Bull Salzburg, é o número um indiscutível lá e joga na Liga dos Campeões. Isso selou a decisão para o veterano. Blaswich também impressionou quando esteve com a equipe A, de acordo com Nagelsmann, fazendo dele o "homem certo" como terceira opção. No entanto, muitos especialistas veem as coisas de forma diferente. Este movimento causou confusão. Por exemplo, de Lothar Matthäus.

"Isso é surpreendente para mim", disse o recordista da seleção e especialista da TV à RTL/ntv e sport.de. Ele admitiu que nem considerou Blaswich para o papel. "Ele não entregou as performances de destaque em Salzburg que teve no RB Leipzig. Eu estava esperando Bernd Leno porque Kevin Trapp ainda está ferido", avaliou Matthäus. "Para mim, Leno era o goleiro mais experiente que teria sido escolhido pelo técnico da seleção."

Fredi Bobic foi ainda mais crítico com a nomeação: "Bernd Leno está completamente ausente. Eu não entendo por que ele não está lá", disse o ex-campeão europeu e funcionário de longa data na Sky. "A mistura que vi agora não me convence em nada." O ex-goleiro da seleção Roman Weidenfeller também não entende a decisão do técnico. "Bernd Leno tem, na minha opinião, a maior experiência internacional. Que ele nem mesmo é um fator agora é muito surpreendente. Para mim, Bernd Leno é definitivamente um goleiro nacional que deveria estar na equipe."

Uma possível razão para a omissão: Leno teria uma relação tensa com ter Stegen. Ter Stegen é esperado para ser o número um novamente após sua volta, como Nagelsmann enfatizou: "Ele tem todo o tempo de que precisa para se recuperar." Por enquanto, a disputa dos goleiros entre os postes é Baumann versus Nübel. Nagelsmann prometeu ao veterano do Hoffenheim sua estreia no gol da DFB após sua longa espera. "Olli teve um ótimo começo com muitos bons jogos na Bundesliga e na Liga Europa. Ele merece um jogo nacional." Mas também é assim: "Não sabemos 100% ainda se um fará ambos." Então, Nübel, emprestado ao Stuttgart, ainda pode esperar fazer sua estreia na seleção em Munique contra os Países Baixos.

Apesar de Lothar Matthäus e outros especialistas terem expressado sua surpresa e crítica, Janis Blaswich foi selecionado como terceira opção de goleiro para a seleção alemã.

Em contraste com a crítica, o ex-goleiro da seleção Roman Weidenfeller acredita que Bernd Leno, que tem a maior experiência internacional, deveria fazer parte da equipe. Sua omissão é surpreendente para Weidenfeller, que vê Leno como um merecedor goleiro nacional.

