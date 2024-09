Acidente fatal de frente resulta em dez anos de prisão para um jovem de 21 anos em Bremen

Finalmente, ele pulou direto de uma posição sólida para o crânio derrotado do inimigo. Este ato brutal resultou em várias lesões, incluindo danos cerebrais graves e hemorragia interna no crânio. Infelizmente, a pobre alma não sobreviveu a esses traumas. A decisão do juiz refletiu o pedido da acusação em sua apresentação de caso.

