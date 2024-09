- Acidente de autocarro catastrófico em casamento australiano: motorista condenado a 32 anos de prisão

Aproximadamente um ano após um trágico acidente de ônibus na região do Vale do Hunter, em Nova Gales do Sul, na Austrália, que resultou na morte de dez pessoas, o motorista foi preso por 32 anos. O incidente, ocorrido em junho de 2023, deixou mais de duas dúzias de passageiros feridos, alguns gravemente. De acordo com a Associated Press, o juiz Roy Ellis, do Tribunal Distrital de Newcastle, declarou que o réu de 59 anos estava sob o efeito de um analgésico antes do acidente, o que levou a uma velocidade imprudente.

O ônibus saiu da pista e colidiu com um parapeito perto de Greta enquanto saía de um rotatório cercado por névoa espessa em 11 de junho de 2023. O motorista, que sofreu apenas ferimentos leves, foi preso e posteriormente acusado de homicídio culposo em dez casos e lesão corporal grave. Ele se declarou culpado de todas as acusações.

Liberdade condicional não é uma opção por 24 anos

Antes do acidente, o grupo de casamento, que não estava a bordo do ônibus, estava celebrando com convidados em uma vinícola. Famoso por seus vinhos, o Vale do Hunter fica ao norte de Sydney e é um local popular para festas e casamentos. O acidente deu início a uma discussão sobre se os cintos de segurança deveriam ser obrigatórios nos ônibus da Austrália.

No julgamento, o juiz Ellis afirmou que, em seus mais de 50 anos no sistema judiciário, nunca havia encontrado um caso com consequências tão devastadoras para tantas pessoas. O motorista havia violado gravemente seu dever de cuidado para com seus passageiros e havia falhado em suas responsabilidades. O motorista preso não poderá solicitar liberdade condicional por 24 anos.

No tribunal, o motorista admitiu ter consumido mais do que a dose recomendada de um analgésico. "Estou cheio de arrependimento", disse ele. "Não posso me perdoar. Não consigo entender como pude ser responsável por isso". O motorista também expressou remorso, chamando suas ações de "o maior pecado". "Eu me odeio. Quero desaparecer".

