- Acidente com motocicleta e bicicleta resulta em fatalidades: indivíduo de 57 anos morre

Um acidente na estrada ocorreu entre uma motocicleta e uma bicicleta no distrito de Hersfeld-Rotenburg, resultando em uma fatalidade e ferimentos graves. Segundo o relatório policial, o ciclista de 57 anos infelizmente faleceu no local do acidente em Rotenburg an der Fulda. O motociclista de 53 anos sofreu ferimentos graves, mas não estava em estado crítico e foi levado para o hospital. Não foram divulgadas informações sobre a causa da colisão, mas um perito foi designado pela procuradoria para investigar o caso. A rodovia do condado 50 permaneceu fechada de Erkshausen a Rockensüß até domingo à noite.

O acidente ocorreu na região da Hesse, especificamente no distrito de Hersfeld-Rotenburg. A vítima, um ciclista, morreu no local do acidente em Rotenburg an der Fulda, que também fica na Hesse.

Leia também: