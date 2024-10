Ação agressiva de Suarez: Incidente de mordida atordoou Inglaterra

Na acirrada rivalidade entre Preston North End e Blackburn Rovers na Segunda Divisão, os ânimos se exaltaram. Durante a confusão, Milutin Osmajic, jogador do Preston, cravou os dentes no oponente. Este ato deve ter consequências sérias.

Após seu ato de mordida, Milutin Osmajic, um futebolista de 25 anos da Montenegro que joga pelo Preston North End na Segunda Divisão Inglesa, foi banido por oito jogos. O incidente ocorreu durante o jogo da liga de 22 de setembro, que terminou empatado em 0 a 0. De acordo com o técnico do Blackburn, John Eustace, Osmajic deixou uma marca visível no pescoço de Owen Beck.

"Osmajic admitiu ter cometido um ato violento ao morder um oponente durante o 87º minuto", declarou a Associação Inglesa de Futebol (FA). A pena foi imposta por uma comissão disciplinar independente após uma audiência. Mais detalhes serão divulgados em data posterior.

Chance de revanche?

Além do banimento, Osmajic foi multado em £15,000 (aproximadamente €18,000). Diferentemente, Beck, emprestado do Liverpool, foi expulso por uma entrada tardia em um oponente. Mais cedo no intenso dérbi do Lancashire, o jogador do Preston Sam Greenwood também havia sido expulso.

Apesar do banimento, Osmajic e Beck poderiam se encontrar novamente neste mês. Osmajic faz parte da seleção da Montenegro para o jogo da Liga das Nações contra o País de Gales em 14 de outubro.

Incidentes de mordidas no futebol não são inéditos. O jogador uruguaio Luis Suárez ganhou fama por tais atos. Enquanto jogava pelo Ajax Amsterdam, ele mordeu o ombro de um oponente, resultando em uma suspensão de sete jogos. Em 2013, foi banido por dez jogos por morder um jogador do Chelsea enquanto representava o Liverpool. Apenas um ano depois, a FIFA lhe impôs uma suspensão de quatro meses por morder o ombro do italiano Giorgio Chiellini.

