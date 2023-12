"Abuso infantil puro e simples": A ginasta canadiana desistiu aos 13 anos devido ao que alega ter sido um ambiente horrível e abusivo

"Eu era destemida", disse ela à CNN a partir dasua casa em Vancouver. "Todas as crianças gostam de aprender a saltar, todas as minhas primeiras recordações são muito felizes e alegres, como deve ser".

Aos dois anos de idade, Cline diz que o seu interesse era óbvio para os pais pela forma como fazia "pequenas flexões de bebé" no balcão da cozinha.

Em breve se tornou numa atleta séria. Quando tinha nove ou dez anos, Cline já tinha ultrapassado os treinadores locais e viajava uma hora de casa para treinar num clube de elite.

Durante algum tempo, a sua paixão pelo desporto continuou, mas Cline diz que tudo mudou quando Vladimir Lashin e a sua mulher Svetlana chegaram como a nova equipa técnica. Cline diz que o ambiente no ginásio rapidamente se tornou mais sombrio.

"Imediatamente, houve abuso verbal", recorda. "Se cometêssemos algum erro, eles gritavam e humilhavam-nos. 'Isto é um lixo, tu és um lixo', gritavam-nos vezes sem conta."

De acordo com Cline, não demorou muito para que os treinadores também recorressem ao abuso físico.

"Eu estava a aquecer [para um parcial em pé] e senti o tendão muito apertado, e ele ficou muito irritado.

"Disse qualquer coisa do género: 'Estás a fingir, a tentar evitar fazer este alongamento', e virou-me, agarrou-me na perna e forçou-a para trás da orelha."

Cline ainda se lembra do grito primitivo e da dor ofuscante, descrevendo a sensação como "excruciante".

"Partiu-me completamente o tendão da perna e levou parte da pélvis com ele", acrescenta.

Quando os sinais de alarme nos seus receptores sensoriais começaram a registar a dor aguda, Cline diz que o seu treinador não pediu desculpa nem apresentou remorsos.

"Ele estava zangado, gritava comigo", diz Cline, acrescentando que ele a acusou de mentir e tentou distanciar-se de qualquer responsabilidade pela sua lesão chocante.

"Não houve qualquer oferta de tratamento médico, ninguém telefonou aos meus pais. Acho que acabei por ter de coxear até ao vestiário e telefonar aos meus pais para me levarem ao hospital", conta.

A CNN contactou os antigos treinadores de Cline, que se crê terem deixado o Canadá.

Foram enviados vários pedidos de comentário por correio eletrónico e para as suas páginas no Facebook, mas não houve resposta.

Ainda adolescente, Cline habituou-se a um horário extenuante e a lesões dolorosas - diz ter partido a mão em três sítios e rasgado um músculo da coluna vertebral que a deixou com um coágulo do tamanho de uma bola de basebol.

Cline ia à escola de manhã, depois treinava das 13h00 às 18h00 antes de pôr os trabalhos de casa em dia à noite, passando muitas vezes 30 horas por semana no ginásio.

Recorda que, para dar a impressão de que os seus joelhos não se dobravam ao aterrar, o que resultaria numa redução de pontos por parte dos juízes, o treinador trabalhou com ela para os hiperestender permanentemente.

Com os pés numa caixa elevada e as pernas levantadas do chão, Lashin sentava-se sobre os joelhos durante vários minutos de cada vez. Ela calcula que ele pesava cerca de 90 quilos.

"Sempre a gritarem com ele

Alguns anos mais tarde, Cassidy Jones (nascida Janzen) chegou ao mesmo ginásio.

Ela disse à CNN que se lembra claramente da cultura de abuso que, segundo ela, se normalizou e se recorda da lesão de Cline no tendão de Aquiles e de que "estavam sempre a gritar com ela".

Não demorou muito para que Jones também se visse em perigo. Descreveu um salto para trás que estava a tentar dominar na trave de equilíbrio quando tinha 10 anos e foi-lhe dito que mais uma falha significaria que teria de o tentar de uma altura ainda maior.

"Estava a chorar muito e com medo", recorda. Jones pensou que, se pudesse colocar alguns tapetes acolchoados debaixo da trave, pelo menos conseguiria minimizar o risco, mas os treinadores não concordaram.

"Tentei, com 10 anos de idade, fazer a coisa certa e proteger-me".

Pouco depois, o seu corpo torceu-se na trave, resultando em três fracturas em espiral na perna.

"Caí e ela disse-me para me levantar e fazer outra vez", acrescentou Jones. "Não consegui, obviamente, porque os meus ossos estavam partidos ao meio em vários sítios. Deixaram-me ali no chão durante cerca de uma hora, porque presumiram que eu estava a fingir. Disseram-me para sair do caminho para que outras pessoas pudessem usar a viga".

Jones diz que o seu corpo entrou em choque, "tinha arrepios, estava a tremer e a tremer, tinha tanto frio".

A mãe acabou por ser chamada e ela foi levada para o hospital, a perna foi engessada e esteve numa cadeira de rodas durante meses.

Passadas cerca de duas semanas, os treinadores telefonaram para casa da família. "A minha mãe pensou que era para ver como eu estava", disse, "mas era para me culparem, estavam a gritar com a minha mãe ao telefone: 'Ela devia ter sido capaz de o fazer, magoou-se, a culpa não é nossa'".

Em 2011, Jones processou os seus treinadores e recebeu uma indemnização num acordo de mediação. Abandonou a ginástica pouco depois da queda e considera-se afortunada por ter escapado a alguns dos tormentos que se lhe poderiam ter seguido se tivesse continuado por muito mais tempo.

Aos sete anos de idade, diz que já seguia o código implícito do ginásio e tentava vomitar antes das sessões diárias de pesagem.

Quinze anos depois, diz que ainda tem um pesadelo recorrente, a sensação de que está a discutir com o seu treinador, Vladimir Lashin.

"É muito estranho para mim, porque não levanto a voz, sou muito autocontrolada. Não sei por que estamos a discutir, mas eu estou a gritar como uma louca e não consigo gritar por cima dele. Não consigo gritar alto o suficiente".

Paragem forçada na balança.

Depois de ter rompido o tendão, Cline disse à CNN que se esperava que continuasse a treinar três a quatro horas por dia.

Dois meses depois, chegou a altura das provas nacionais. Na véspera do evento, Cline diz que Vladimir Lashin lhe pediu para tentar um duplo pique Yurchenko - um dos saltos mais perigosos da ginástica.

Batizado em homenagem à ginasta soviética Natalia Yurchenko, o movimento envolve um salto cego de costas para o salto - qualquer tipo de passo em falso pode ser catastrófico.

"Acho que me ri", recorda, "pensei que ele estava a brincar porque era tão absurdo que estivesse à espera que eu fizesse isto quando ainda estava lesionada - não fazia saltos há semanas".

Cline diz que lhe implorou que a ajudasse com o salto e que ele, relutantemente, a viu. "Até isso foi quase um desastre total, aterrei praticamente de cara", diz ela.

Lashin exigiu então que ela tentasse novamente, desta vez sem ajuda, de acordo com Cline. Ela diz que ficou aterrorizada, mas não sentiu que podia recusar.

"Foi desastroso, os meus pés não bateram corretamente no trampolim, por isso não tive impulso suficiente para subir para o salto e não tive impulso suficiente para fazer a rotação no final", acrescenta Cline. "Aterrei em cima do pescoço".

Como estavam a usar tapetes de competição, Cline diz que foi uma grande queda numa superfície relativamente dura.

"Tive de avaliar se ainda conseguia mexer os membros", continua. "Felizmente, conseguia, mas depois apercebi-me de que ele continuava a gritar comigo e a dizer-me para o fazer uma e outra vez. Não havia maneira de dizer não a esse pedido".

Cline diz que o seu pescoço estava a sofrer dores horríveis enquanto tentava aquele que seria o seu último salto em ginástica.

"Falhei completamente uma mão do salto e caí de novo de cabeça. Estava a chorar no vestiário com gelo no pescoço quando ele exigiu que eu voltasse para o chão.

"Depois, agarrou-me à força pelo braço e arrastou-me para o seu gabinete, obrigando-me a subir para a balança. 'É por isto que não consegues fazer isto! Interrogou-me sobre os doces da Páscoa que eu tinha comido".

Foi uma humilhação final, mas Cline diz que enquanto rodopiava no ar no seu último e malfadado salto, teve um momento de lucidez e tomou a decisão de abandonar o desporto no interesse da sua própria auto-preservação.

Os seus sonhos de talvez competir nos Jogos Olímpicos tinham sido frustrados e a sua carreira na ginástica tinha terminado. Substituir o desporto que ela tanto amava seria agora uma vida inteira de dores debilitantes e tormento psicológico.

E ela ainda tinha apenas 13 anos de idade.

Nos últimos anos, o desporto da ginástica passou de uma crise para outra. Centenas de atletas acusaram o ex-médico da equipa nacional de ginástica dos EUA, Larry Nassar, de abuso sexual e os seus organismos dirigentes de não as terem protegido.

Depois de se ter declarado culpado de pornografia infantil e de várias acusações de abuso sexual em 2017, Nassar passará o resto da sua vida na prisão. Num escândalo que remonta há duas décadas, mais de 368 atletas denunciaram abusos sexuais em programas de ginástica em todo o país.

Na mesma altura, outras equipas nacionais começavam a lidar com as suas próprias culturas abusivas.

Em fevereiro de 2021, o diretor executivo da Gymnastics New Zealand, Tony Compier, admitiu que "abusos emocionais, vergonha do corpo, práticas de treino fisicamente abusivas, assédio e intimidação" tinham sido descobertos por uma análise independente do desporto.

Duas semanas mais tarde, uma ação judicial colectiva alegou abusos físicos e psicológicos generalizados por parte dos treinadores da British Gymnastics em atletas com apenas seis anos de idade.

O escritório de advogados que os representa, Hausfeld, disse à CNN que está a trabalhar com 38 atletas, incluindo quatro atletas olímpicos, e que está em negociações directas com a British Gymnastics.

Em maio de 2021, a Comissão Australiana dos Direitos Humanos concluiu que a ginástica no país contribuía para um "ambiente de alto risco de abuso".

O relatório encontrou evidências de "bullying, assédio, abuso, negligência, racismo, sexismo e capacitismo", possibilitados por uma "abordagem de ganhar a qualquer custo, a tenra idade das ginastas e os desequilíbrios de poder inerentes; uma cultura de controle; e uma tolerância abrangente de comportamento negativo.

Em setembro do ano passado, os treinadores do programa nacional suíço demitiram-se em massa depois de uma investigação ética ter confirmado as queixas de abuso psicológico das atletas e uma série de maus desempenhos.

Agora, a ginástica canadiana enfrenta o seu próprio momento de ajuste de contas.

Cline é a autora de uma ação colectiva intentada contra a Gymnastics Canada e meia dúzia de organismos de gestão provinciais, incluindo a Gymnastics BC, que teria supervisionado o ginásio em que Cline diz ter sofrido tantos danos.

Embora não figurem como arguidos, tanto Vladimir como Svetlana Lashin são citados nas alegações do processo, que descreve em pormenor o incidente da sua lesão no salto em altura e "os maus tratos físicos quase diários (...) inextricavelmente ligados a uma cultura de maus tratos psicológicos" e "contacto físico inadequado".

O processo diz ainda que "em vez de serem punidos pela sua conduta abusiva, Vladimir e Svetlana foram recompensados pela Gymnastics BC e pela Gymnastics Canada". Nomeadamente, de acordo com o processo, Vladimir foi nomeado treinador da equipa canadiana nos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas, e depois promovido a Treinador Nacional/Diretor de Alto Rendimento da Ginástica Artística Feminina em 2009.

De acordo com o processo, várias ginastas canadianas apresentaram queixas "que se estendem por décadas", alegando "abusos sexuais, físicos e psicológicos e cumplicidade institucional que permitiu a persistência da cultura de maus-tratos (...)".

A ação judicial é a primeira fase de um processo jurídico complicado que pode aumentar exponencialmente em escala e levar anos a resolver.

"Precisamos realmente que estas instituições sejam responsabilizadas pelo abuso sistémico que permitiram assegurar durante décadas", explicou Cline à CNN.

"Estamos a tentar enviar uma mensagem de que 'não vão poder permitir que estas coisas continuem sem serem responsabilizados por elas'."

O processo pretende também indemnizar os atletas que necessitam de tratamento físico e psicológico intensivo e Cline tem razões para acreditar que centenas de ex-atletas poderão envolver-se.

Em março, mais de 400 ginastas canadianos e canadianas assinaram uma carta aberta em que explicavam que o receio de represálias os tinha impedido de falar sobre uma "cultura tóxica e práticas abusivas" no seio do desporto.

Em resposta, a Gymnastics Canada declarou num comunicado "Embora estejamos tristes por saber que dezenas de atletas sentem que não conseguimos resolver estas questões, estamos empenhados em continuar a educar e a defender reformas em todo o sistema que ajudem a garantir que todos os participantes se sintam respeitados, incluídos e seguros quando treinam e competem no desporto".

Quase todos afirmam ter sofrido abusos físicos e/ou psicológicos, mas há também sobreviventes de agressões sexuais.

"Sabemos que há muitas, muitas pessoas que sofreram abusos sexuais", afirmou Cline. "Infelizmente, sabemos que é uma componente e sabemos que é, de facto, bastante significativa."

Após a ação judicial ter sido apresentada na quarta-feira, a Gymnastics BC disse à CNN numa declaração: "As alegações de que tomámos conhecimento são muito sérias e encaramo-las como tal".

A Gymnastics BC acrescentou que, no início de 2020, criou uma função de Oficial de Segurança "para educar nossa comunidade sobre como manter um ambiente de Esporte Seguro para todos" e que, em junho de 2021, a organização aprovou um novo manual de gerenciamento de reclamações.

Em um comunicado enviado à CNN na quinta-feira, a Gymnastics Canada disse que, embora a organização também não tenha sido notificada do processo, ela levou as alegações "muito a sério", acrescentando que estava "comprometida em fornecer um ambiente seguro para os membros do nosso esporte".

Desde que tornou pública a sua história sobre a sua vida de jovem ginasta num blogue de 2020, Cline diz ter sido inundada com mensagens de atletas de todo o país, cujas histórias ecoam as suas.

Também falou com sobreviventes de todo o mundo.

"Se colocássemos as nossas histórias lado a lado e retirássemos os nossos nomes", disse, "não saberíamos dizer quem é quem. Temos um problema muito sério, não apenas no Canadá, mas na ginástica em geral."

Cline acredita que, pelo facto de os atletas serem tão jovens quando começam a treinar, são incrivelmente vulneráveis.

Ela passava mais tempo com os treinadores do que com os pais e diz que os atletas eram explicitamente aconselhados a não partilhar as suas experiências no ginásio com a família em casa, uma vez que era encorajada uma cultura de silêncio.

"Éramos aconselhados a evitar falar com os nossos pais sobre o assunto, era muito, muito claro que estaríamos em grandes apuros se contássemos aos nossos pais o que se estava a passar", diz Cline.

"Se estas coisas estivessem a acontecer numa escola ou em casa, haveria consequências graves quase de imediato.

"Mas, por alguma razão, quando o colocamos no contexto de um desporto e, em particular, da ginástica, normalizamo-lo de tal forma que perdemos completamente de vista o facto de se tratar de abuso infantil. É um abuso infantil puro e simples".

Já passaram quase 20 anos desde que se afastou do desporto que outrora adorava, mas Cline diz que continua a ser constantemente atormentada por ele - tanto emocional como fisicamente.

Tem dores de costas debilitantes desde os 14 anos, artrite no pescoço, diz que tem pesadelos e está constantemente à beira de um distúrbio alimentar.

"Não me peso", revela, "nunca consigo pôr-me em cima de uma balança. Mesmo quando vou ao médico, peço-lhes que não me digam o número. Tem sido necessária uma vigilância constante para me certificar de que não estou a cair em padrões alimentares realmente prejudiciais.

"Falei com dezenas e dezenas de raparigas e rapazes e eles debatem-se muito na idade adulta, quer se trate de distúrbios alimentares, de stress pós-traumático, de depressão ou de automutilação.

"E, claro, a dor física debilitante. Isto não acaba só porque alguém deixou o desporto, é algo que vai continuar a atormentar estas pessoas para o resto das suas vidas".

Cline admite que o desporto da ginástica apresentará sempre um risco de lesão, mas acredita que essas lesões seriam atenuadas com métodos de treino saudáveis.

E não acha que o trauma psicológico seja inerente ao desporto. "O desporto de elite é difícil", conclui, "mas não deveria produzir coisas como distúrbios alimentares, automutilação e PTSD".

