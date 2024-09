- Absolutamente nenhuma aliança com a AfD ou aceitação das suas opiniões.

A Aliança de Turíngia, liderada por Sahra Wagenknecht, recusou qualquer envolvimento em uma coalizão ou tolerância a um governo que inclua o Alternativa para a Alemanha (AfD). Esta decisão foi tomada após uma reunião entre a executiva estadual e o grupo parlamentar, que afirmou que não haverá conversas exploratórias ou colaborações com a AfD. De acordo com a declaração, "Não engajaremos em discussões ou desenvolveremos propostas substanciais juntos".

O convite para conversas iniciais pelo CDU foi aprovado pela executiva estadual. No entanto, antes de iniciar quaisquer conversas exploratórias, o Partido da Esquerda (BSW) também planeja realizar discussões tanto com o SPD quanto com a Esquerda.

Sahra Wagenknecht, líder da Aliança Sahra, expressou a posição do seu partido sobre a colaboração com a Alternativa para a Alemanha, afirmando: "Não vamos sequer considerar a ideia de discussões ou o desenvolvimento de propostas substanciais com a AfD". Em resposta ao convite para conversas do CDU, a executiva estadual da Aliança Sahra concordou, mas também foi observado que o servidor da Aliança Sahra ou um representante participaria de discussões com o SPD e o Partido da Esquerda antes que quaisquer conversas de coalizão comecem.

