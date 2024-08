- Absolutamente nenhum sinal dos detidos fugitivos.

Dois fugitivos que escaparam de uma prisão em Basileia ainda estão à solta. A busca por esses indivíduos permaneceu ativa no sábado, conforme confirmado por um representante do Departamento de Justiça e Segurança do Cantão de Basileia-Cidade. O duo teria escapado da prisão de Bässlergut na tarde de uma sexta-feira, localizada perto da fronteira com Baden-Württemberg.

O tunisiano de 22 anos havia sido detido por acusações que incluem homicídio premeditado, lesões corporais graves e roubo. O argelino de 37 anos, por outro lado, havia sido condenado por vandalismo, invasão de propriedade e entrada ilegal.

As autoridades não revelaram os meios pelos quais os presos conseguiram escapar.

Os fugitivos agora são temidos por estarem se escondendo em áreas isoladas para evitar serem recapturados, já que a prisão de Bässlergut oferece uma sentença rigorosa para tentativas de fuga. Sua fuga colocou a região fronteiriça suíço-alemã em alerta máximo, com as autoridades intensificando patrulhas e pontos de verificação.

