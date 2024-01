Abo Gabal, o guarda-redes suplente, é o herói da decisão por pontapés da marca de grande penalidade

O jogo terminou 0-0 após o prolongamento. Abo Gabal, que tinha substituído o lesionado Mohamed El Shennawy, empurrou um remate casual do defesa marfinense Bailly para a trave e Salah marcou o penálti da vitória com a sua longa corrida caraterística.

O Egito, sete vezes campeão, enfrentará o rival Marrocos nas quartas de final no Estádio Ahmadou Ahidjo, em Yaoundé, no domingo.

O jogo foi animado no Estádio Japoma, em Douala, no qual ambas as equipas criaram oportunidades suficientes para vencer o jogo, mas também faltou qualidade no terço ofensivo em ambas as extremidades, em mais uma partida bastante tranquila para o capitão egípcio Salah.

O Egipto procura o seu primeiro título continental desde 2010, tendo caído surpreendentemente nos oitavos de final em casa em 2019.

LER: O relatório sobre o esmagamento mortal no estádio vai concentrar-se em quem fechou o portão que levou à perda de vidas

Os Faraós, que já passaram as cinco ocasiões em que defrontaram a Costa do Marfim na fase a eliminar do Mundial, chegam aos oitavos de final tendo marcado apenas dois golos nos quatro jogos disputados.

Os adversários foram mais fluentes no ataque nas últimas partidas, mas enfrentaram uma defesa egípcia organizada e inabalável.

O médio egípcio Omar Marmoush acertou um remate na trave a meio da primeira parte, enquanto o remate de Salah à entrada da área foi defendido pelo guarda-redes Badra Ali Sangare.

Mas talvez a melhor oportunidade tenha surgido do outro lado, quando o remate acrobático de Ibrahim Sangare foi defendido por El Shennawy na baliza egípcia.

O goleiro egípcio também teve de ser esperto para defender um chute de Sebastien Haller aos 30 minutos do segundo tempo.

El Shennawy desviou um cabeceamento à queima-roupa de Haller, que foi substituído por Abo Gabal pouco antes do final dos 90 minutos, devido a uma lesão na perna.

Na prorrogação, o Egito teve várias chances de gol, mas Sangare chutou de primeira e o goleiro egípcio defendeu com perfeição, levando a partida para os pênaltis.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com