Aaron Wise pede espaço à mãe e ganha 1,39 milhões de dólares com a sua primeira vitória no PGA Tour

Aaron Wise, 21 anos, ganha 1,39 milhões de dólares

O americano conquista o seu primeiro título do PGA Tour

O americano Aaron Wise arrecadou um prémio de 1.386.000 dólares depois de ganhar o seu primeiro título do PGA Tour no torneio AT&T Byron Nelson em Dallas.

Wise, que ficou empatado em segundo lugar atrás de Jason Day em Quail Hollow no início deste mês, jogou 65 pancadas para chegar aos 23 abaixo do par e derrotar o experiente australiano Marc Leishman por três pancadas.

Wise, nascido na África do Sul, empatou na liderança após três rondas e teve uma noite de sono agitada enquanto pensava em "e se?".

A sua concentração não foi ajudada quando recebeu uma mensagem de texto no ginásio no domingo de manhã a dizer que haveria um atraso de quatro horas devido à chuva em Trinity Forest. Enquanto tentava preencher o tempo, a sua mãe Karla baralhou ainda mais os seus pensamentos com os benefícios de uma primeira vitória no PGA Tour. Wise teve de tomar medidas.

"Obriguei-a a sair da sala", disse Wise aos jornalistas.

"Ela foi fazer as suas próprias coisas durante algum tempo. Consegui parar de pensar no assunto, voltar à zona de ação... depois disso, foi uma espécie de negócio para mim."

"Enorme

Ao afundar o seu último putt para o par na quase escuridão, Wise tornou-se o segundo jogador mais jovem a ganhar o prestigiado Byron Nelson - atrás apenas de Tiger Woods.

"Não acho que esteja perto do meu auge, espero, e para mim poder ter toda esta experiência tão cedo - só me vai ajudar no futuro quando estiver a disputar muitos torneios de golfe", disse ao PGATour.com.

Além de um cheque considerável, a vitória deu a Wise uma isenção de dois anos no PGA Tour, o que significa que ele não precisa ganhar uma certa quantia para manter seus privilégios de jogo para a próxima temporada.

"É muito importante, quando se é jovem, poder planear o nosso calendário, entrar em todos os grandes eventos e ganhar experiência", disse Wise.

"Olhamos para tipos como o Jordan (Spieth), o Rory (McIlroy), o JT (Justin Thomas), e vemos como isso lhes valeu a pena quando têm 24, 25 anos, estão a atingir o seu auge e já têm toda essa experiência.

"Conseguiram ganhar tantos torneios de golfe e eu vejo isto como uma forma de me ajudar a fazer o mesmo."

O número 3 do mundo, Jordan Spieth, a jogar no seu torneio em casa, terminou com 11 abaixo, empatado em 21º lugar, juntamente com o atual campeão Billy Horschel.

Spieth tornou-se o mais jovem vencedor do PGA Tour em 82 anos quando conquistou o John Deere Classic com 19 anos em 2013.

