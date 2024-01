Aaron Rodgers afirma que o seu estatuto de vacinação "divisivo" foi a "única razão" pela qual as pessoas queriam que os Packers perdessem nos playoffs

O atual MVP da NFL reapareceu no "The Pat McAfee Show", na terça-feira, para refletir sobre a derrota na eliminatória de sábado para os San Francisco 49ers, uma derrota que pôs um fim prematuro à época do jogador de 37 anos e desencadeou especulações imediatas sobre o seu futuro.

Chegando como a primeira semente, jogando em casa e liderado por um quarterback que muitos consideravam o MVP pela segunda temporada consecutiva, o Packers e Rodgers foram surpreendidos com uma eliminação precoce.

Em novembro, Rodgers - depois de ter faltado a um jogo da NFL devido aos protocolos da Covid-19 - apareceu no programa de McAfee e confirmou que não estava vacinado contra a Covid-19, antes de expressar a sua desilusão com o tratamento de "caça às bruxas" que tinha recebido nos meios de comunicação social.

Agora, na sequência da derrota nos playoffs, Rodgers disse que havia "uma única razão" para que alguns tenham celebrado à sua custa.

"Havia uma tonelada de pessoas sintonizadas, torcendo contra nós por uma razão e apenas uma razão - é por causa do meu estado de vacinação", disse Rodgers à McAfee.

"Queriam ver-nos perder para que pudessem gozar e divertir-se com o facto de o meu estado de vacinação ser uma espécie de razão para não termos tido sucesso nos playoffs."

'Nunca quis ser uma figura divisiva e polarizadora'

Rodgers disse que, embora a situação tenha sido "frustrante" às vezes, ele tinha empatia pelo custo financeiro e mental dos dois anos anteriores para as pessoas - especificamente pelo "medo" que ele acredita que a pandemia de Covid-19 causou.

"A principal coisa com que as pessoas têm lidado é o medo - medo da saúde, medo da perda de dinheiro, medo de não conseguir sustentar a família... e os meios de comunicação social desempenham um papel importante nisso", disse Rodgers.

"Porque, por vezes, não vejo as notícias ou não subscrevo o mesmo tipo de narrativa dominante; e decidi assumir a minha saúde pessoal e a responsabilidade pela minha saúde nas minhas mãos; e fiz a minha pesquisa e analisei as coisas; e também a minha associação com outras pessoas que fizeram coisas semelhantes, há raiva lançada no meu caminho, mas a raiz disso acho que é o medo.

Rodgers disse ter sido "isolado" e não ter visto qualquer alegado ódio dirigido a ele, mas assumiu a responsabilidade por ter sido involuntariamente "divisivo" durante a temporada.

"Percebo que fui divisivo nesta temporada pelo meu status de vacinação e pela minha vontade de falar sobre isso - para falar sobre a pesquisa que fiz e minhas próprias opiniões - eu assumo a responsabilidade por isso ", disse Rodgers.

"Eu nunca quis ser uma figura divisiva e polarizadora sobre isso. Queria encorajar as pessoas e inspirá-las a pensar por si próprias, a tomar a sua saúde nas suas próprias mãos... espero ter inspirado as pessoas."

O que se segue?

Rodgers também discutiu longamente os seus planos para o futuro, seguindo os passos de outro quarterback veterano que está atualmente a avaliar as suas opções após uma derrota nos playoffs - Tom Brady.

Depois que o Tampa Bay Buccaneers de Brady perdeu por pouco uma virada impressionante contra o Los Angeles Rams no domingo, este ano será a primeira vez desde 2009 que nem Rodgers nem Brady participarão de um jogo do campeonato da conferência, de acordo com o ESPN Stats and Info.

Rodgers tem sido sinónimo do Lambeau Field ao longo de uma carreira de 18 anos no Wisconsin, tendo levado os Packers ao seu único triunfo na Super Bowl em 2011, mas admitiu que precisava de "afastar-se" e colocar a si próprio algumas questões fundamentais antes de se comprometer com mais uma época com a equipa.

"Ainda consegues jogar? Ainda tens o mesmo empenho e prazer com o jogo e queres voltar a trabalhar?" disse Rodgers.

"A única maneira de saber isso é afastar-se um pouco do jogo, deixar a sua mente clara e pensar na enormidade da tarefa e no que lhe traria mais prazer - o que é melhor para a sua qualidade de vida nesse momento."

Tal como Brady, Rodgers disse que iria consultar os seus entes queridos sobre qualquer decisão relativa à sua carreira, dada a "enormidade" da escolha.

O quarterback disse que todas as opções estão em cima da mesa, exceto a free agency, e também descartou a possibilidade de se reformar e depois voltar ao desporto um ano mais tarde, dizendo que tal movimento "não faz sentido".

No entanto, dado o impacto da sua decisão no futuro dos jogadores e do pessoal dos Packers, Rodgers disse que provavelmente tomaria uma decisão antes do início da free agency, a 16 de março, pois não o fazer seria "desrespeitoso" para a organização.

Apesar da incerteza sobre o seu futuro, Rodgers insistiu que não tem medo do assunto da reforma.

"A incerteza não é de todo perturbadora, é quase excitante, pensar como será a vida daqui para a frente.

"É uma altura interessante porque estamos a lidar com o processo de luto da época e a saber que aquela equipa específica de pessoas não será a mesma - há sempre mudanças."

Fonte: edition.cnn.com