A Westpac deverá pagar 81 milhões de dólares por alegadamente ter cobrado a pessoas mortas, entre outras infracções

O Westpac disse na terça-feira que provavelmente será multado em 113 milhões de dólares australianos (80,8 milhões de dólares) por alegadas falhas de conformidade em toda a sua atividade durante muitos anos, incluindo a cobrança de taxas de aconselhamento financeiro a milhares de clientes mortos.

O terceiro maior credor da Austrália admitiu seis processos de penalização civil instaurados pela autoridade reguladora dos valores mobiliários do país, incluindo alegações contra as suas unidades bancárias, de fundos de pensões, de gestão de património e de seguros gerais, agora alienadas.

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos alegou que o Westpac cobrou mais de 10 milhões de dólares australianos (7,2 milhões de dólares) em honorários de consultoria a mais de 11 000 pessoas falecidas e distribuiu apólices de seguro duplicadas a mais de 7 000 clientes.

Estas infracções ocorreram durante um período de 10 anos, segundo a ASIC.

O sector financeiro da Austrália tem enfrentado um intenso escrutínio desde que, em 2018, um inquérito da Comissão Real detectou deficiências generalizadas em todo o sector, com a cobrança de honorários aos mortos entre as revelações mais comuns e prejudiciais.

"As questões levantadas nestas matérias não deveriam ter ocorrido, e os nossos processos, sistemas e monitorização deveriam ter sido melhores", afirmou o CEO da Westpac, Peter King, num comunicado.

A ASIC e o Westpac irão propor em conjunto ao tribunal federal a penalização de 113 milhões de dólares australianos, e o credor irá reparar cerca de 80 milhões de dólares australianos (57 milhões de dólares) pelos clientes, disse a ASIC.

"A conduta e as infracções alegadas nestes processos causaram danos generalizados aos consumidores e abrangeram as actividades bancárias, de aconselhamento financeiro, de fundos de pensões e de seguros do Westpac", afirmou a Vice-Presidente da ASIC, Sarah Court.

"O Westpac tem de melhorar urgentemente os seus sistemas e cultura para garantir que estas falhas sistémicas não continuem".

Acrescentou ainda que "não tem precedentes o facto de a ASIC instaurar vários processos contra o mesmo inquirido ao mesmo tempo".

Na semana passada, o Banco da Reserva da Nova Zelândia afirmou que a unidade local do Westpac tem de resolver os problemas de gestão dos riscos e de conformidade, depois de um relatório independente ter salientado "lacunas importantes" na supervisão do conselho de administração.

Fonte: edition.cnn.com