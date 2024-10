A Wendy's está a homenagear o 25o aniversário do Bob Esponja oferecendo uma refeição com o tema do Krabby Patty.

Wendy's está lançando uma oferta única para comemorar o 25º aniversário do desenho animado "SpongeBob SquarePants", com um "Krabby Patty Collab" cheeseburger e um "Beneath the Tropical Sea" Frosty no sabor, em seus pontos de venda nos EUA e no Canadá, por um período limitado a partir de 8 de outubro.

O Krabby Patty é essencialmente o mesmo que um cheeseburger normal, com uma fatia extra de queijo e um molho secreto Krabby Collab, como revelado por Wendy's na quarta-feira. O Frosty especial é de baunilha com um redemoinho de purê de abacaxi e manga infundido no topo.

Capitalizando a nostalgia dos consumidores ao se unir a uma série de desenhos animados querida pelos millennials pode potencialmente aumentar as vendas. A Burger King também anunciou esta semana que está se associando à franquia do filme animado "The Addams Family" da MGM para um "Wednesday's Whopper" com um pão violeta.

Em seu comunicado à imprensa, Wendy's afirmou que é "natural que dois dos quadrados mais renomados da cultura popular se alinhem", uma alusão aos hambúrgueres em formato de quadrado da rede.

Ao utilizar dois alimentos que já estão disponíveis em seu menu, fica fácil para os funcionários preparar os pratos especiais. A McDonald's frequentemente lança refeições de celebridades, com itens do menu existentes com nomes novos, alcançando sucesso financeiro com eles.

Todas as redes de fast-food estão lutando contra a receita dos comensais americanos que estão saindo para comer menos frequentemente e gastando menos quando o fazem, o que resulta em uma desaceleração nas vendas de fast-food e uma queda no tráfego dos restaurantes.

Como resultado, as empresas estão introduzindo refeições com desconto e promoções atraentes para estimular as vendas. Veremos se essa estratégia está dando certo quando os lucros forem divulgados nas próximas semanas.

A colaboração entre Wendy's e "SpongeBob SquarePants" mostra como as empresas podem explorar a cultura popular para impulsionar as vendas. Utilizar o Krabby Patty e o Frosty para a oferta por tempo limitado é uma jogada estratégica, já que a McDonald's provou com suas refeições de celebridades.

