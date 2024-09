- A Vuelta do ciclista Wout van Aert é interrompida por causa de um acidente grave.

A queda difícil e subsequente retirada do fenômeno belga do ciclismo Wout van Aert dominou a 16ª etapa da Vuelta a España. Com 29 anos, o ciclista escorregou em uma estrada molhada durante uma descida rápida, ferindo o joelho direito. Tentando reintegrar-se à corrida com uma bicicleta reserva, teve que parar pouco depois, retirando-se para o carro da equipe com o joelho sangrando. A participação de Van Aert no Campeonato Mundial de Estrada UCI, marcado para 21 a 29 de setembro em Zurique, permanece incerta, à espera de uma avaliação completa.

Anteriormente, no final de março, Van Aert queimou em alta velocidade durante a semi-clássica Dwars door Vlaanderen, na Bélgica, fraturando a patela, esterno e várias costelas. O competidor da Visma viu-se obrigado a perder a Tour das Flandres e Paris-Roubaix, assim como o Giro d'Italia.

A difícil 16ª etapa, que terminou com um chegada de montanha em Lagos de Covadonga após 181,5 quilômetros, foi vencida pelo ciclista espanhol Marc Soler. O australiano Ben O'Connor manteve a jersey vermelha, mantendo sua posição como líder geral. No entanto, a estrela eslovena e favorita Primoz Roglic, da equipe alemã Red Bull-Bora-hansgrohe, continuou a reduzir sua vantagem sobre O'Connor, deixando Roglic apenas cinco segundos atrás.

Enquanto isso, o companheiro de equipe de Roglic, Florian Lipowitz, abriu mão da jersey branca para o melhor jovem da etapa. O ex-biathleta de 23 anos caiu para o terceiro lugar na classificação jovem, cedendo a liderança para o espanhol Carlos Rodriguez e o dinamarquês Mattias Skjelmose.

A 17ª etapa começa na quarta-feira, cobrindo 141,5 quilômetros de Arnuero a Santander. A Vuelta termina em 8 de setembro com uma contrarrelógio individual em Madrid.

O incidente na 16ª etapa afetou significativamente a participação de Wout van Aert no Campeonato Mundial de Estrada UCI. Apesar da queda difícil, o desempenho de Van Aert em Dwars door Vlaanderen mais cedo neste ano foi igualmente desafiador, já que ele sofreu lesões que o obrigaram a perder várias corridas.

Leia também: